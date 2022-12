Marina Escolano Poveda: «El ‘papiro Mallorca’ habla de amor y muerte en el antiguo Egipto»

Marina Escolano Poveda (Alicante, 1986) se doctoró en Egiptología por la Johns Hopkins de Baltimore, y es profesora de su especialidad y de Filología Clásica en la universidad de Liverpool. En el Museo Bíblico de Palma descubrió el primer texto filosófico de la humanidad, el ‘Papiro Mallorca’ datado hace cuatro mil años.

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Se sintió Indiana Jones?»

No es la mejor imagen, porque no es un descubrimiento arqueológico, pero tiene esa emoción y adrenalina de encontrar un papiro que te transporta a miles de años atrás.

El hallazgo más inesperado en el lugar más inesperado.

Completamente. Cuando me llevaron al Museo Bíblico de Palma esperaba toparme con una momia o el fragmento de un papiro funerario, pero no con un texto del Reino Medio.

¿Qué nombre tienen los papiros?

Los he denominado en las publicaciones como Papiro Mallorca I, II y III.

En tres líneas, ¿qué aportan los Papiros Mallorca?

El primer texto filosófico de la historia, relacionado con la muerte, y El cuento del pastor, de poesía amorosa egipcia.

¿Los papiros hablan de amor y muerte?

No lo había pensado, qué imagen tan bonita. Amor y muerte en el antiguo Egipto.

Cuatro mil años es una eternidad.

Después de las guerras civiles que siguieron al Reino Antiguo, llega el Reino Medio, con la unificación territorial y un esplendor cultural en que la lengua se convierte en clásica.

¿En lo que hoy es España vivíamos en cuevas?

A comienzos del segundo milenio antes de Cristo, en la Edad del Bronce, no tanto en cuevas pero tampoco estábamos retrasados respecto a los egipcios.

Un egipcio habla con su alma en un papiro Mallorca.

Sí, es una exploración de los conceptos de vida y muerte, un hombre en un estado de inquietud y desasosiego ha de decidir si lucha o se deja morir. El Ba, su alma, le da consejos contradictorios. Fue adaptado en la canción The man who loved beer, que versionó David Byrne.

Nosotros no hablamos con nuestra alma.

He interpretado el contenido como algo similar a las experiencias de personas que han estado cerca de la muerte, y cuentan que hablaron con un ser querido o que se les apareció un ángel.

Los papiros no estaban destacados, ¿qué vio?

Vi la disposición de los signos, cómo estaban trazados, y por mis conocimientos de Paleografía me di cuenta de su antigüedad. En aquel momento no identifiqué la relación con los rollos de papiros conservados en Berlín.

¿Qué grado de certeza tiene el descubrimiento?

El cien por cien. Se ha incorporado a toda la bibliografía científica y a una antología francesa. Se considera el descubrimiento más importante de la década en literatura egipcia.

¿La llegada a Mallorca es fruto del saqueo?

No, porque se dispone del catálogo de la subasta realizada en 1837, cuando cuatro rollos fueron a Berlín porque el Museo Británico no los quiso, después se arrepentiría. Otro lote misceláneo se descubrió en Nueva York, y el llegado a Mallorca procedía de Francia. Nada ilegal.

¿Cuál es el futuro de los papiros?

Pertenecen al Obispado. La siguiente fase es conseguir financiación para llevarlos a Berlín, donde serían extraídos del marco, y en los papeles de periódico que los acompañan se podría datar su adquisición. A continuación los estudiaría yo misma junto a los rollos berlineses, para montar una exposición en Alemania y España. Su destino final podría ser el Museo de la Catedral de Palma.

¿Qué pinta Extremoduro en todo esto?

Jajaja. Trabajaba hasta tarde, así que tenía una playlist de lo más animada, con Fito o Metallica. Y en el momento del eureka de los papiros estaba escuchando Salir, de Extremoduro.

¿Por qué Egipto y no los etruscos?

¿En mi caso o en general? Gracias a su clima, Egipto se ha conservado. Puedes entrar en un templo a diferencia de otras civilizaciones, lo cual nos remite a aquella época. Influye también la fascinación por los tesoros y el atractivo de los jeroglíficos, que son muy visuales.

¿Hay que devolver a Egipto todo lo que es de Egipto?

Soy cauta ante esta cuestión controvertida, depende del objeto. No tiene sentido con estos papiros, porque allí hay demasiados y no aportarían nada, así que se convierten en embajadores de Egipto. Los argumentos legales para la devolución son mas favorables en el busto de Nefertiti, y el debate es necesario.

¿Una vez y no más, ya ha vivido su momento de gloria?

Espero que me queden muchos años de carrera, pero algo así solo ocurre una vez en la vida. He hecho otros hallazgos no tan espectaculares, como la única tabla astronómica en escritura demótica, con el signo para el cero, que ellos llamaban vacío.