Magníficat, Carbonell i més

Xavier Carbonell, l’erudit que ens deixà encara no fa un any, estaria ben satisfet de poder anar avui a l’església d’Es Pont d’Inca, en la qual Bernat Quetglas dirigirà l’Orquestra de Cambra de Mallorca, alguns solistes vocals i la Capella de la Seu, que dirigeix Joan Company. En el programa, alguns fragments de Cantates i el Magnificat, tot de Johan Sebastian Bach. I és que en Xavier era bachià convençut i militant. Coneixia bé el mestre alemany i no només a través de la seva música sinó també sobretot el que l’envolta. La cita d’aquest concert és a les 20h.

Carbonell també serà homenatjat avui a la seu de la Fundació A.C.A. de Búger, ja que a partir de les 19h. es succeiran una sèrie d’actes que el recordaran. Primer una Conferència impartida per Agustí Aguiló entorn de l’obra orquestral del compositor català. I després un concert amb obres seves, en el qual intervindran els pianista Agustí Aguiló Orfila i Tomeu Moll-Mas així com el guitarrista Josep Sbert Casasayas. Per acabar es projectarà un audiovisual enregistrat l’any 2007 en el Teatre Principal de Palma, amb el mateix Aguiló dirigint l’Orquestra Simfònica de Balears. També avui horabaixa i dins el cicle de Litúrgia i Cant Coral, en el Monestir de Santa Clara de Palma (18h.), la coral Units com brins de Felanitx, dirigida per Francesca Rosselló i acompanyada al piano per Miquel Xamena, cantarà a la Missa i després oferirà un recital amb obres del mateix Xamena.

A Palma, i en el Teatre Xesc Forteza (20h.), jazz de la mà del guitarrista italià Pasquale Grasso i el seu quartet.

Demà diumenge, a Es Gremi de Palma jazz amb el Jesús Molina Quartet i Es Gremi Jazz Trío.