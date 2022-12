Arantxa Andreu se estrena como escritora con el cuento-disco ‘La jirafa y la ballena’

A Arantxa Andreu (Palma, 1972) le gusta «cocinar a fuego lento» sus proyectos. Seis años después de El calor de la vida, un disco que hablaba de la noche y el bosque, la ternura y el mar, la vida y la muerte, y que estaba cargado de sugerencias, atmósferas y delicadeza, presenta ahora La jirafa y la ballena, su tercer trabajo discográfico, un cuento-disco con ocho canciones con el que se estrena como escritora y para el que ha creado una campaña de crowdfunding con el fin de financiarlo (https://vkm.is/lajirafaylaballena).

La jirafa y la ballena es una invitación «a mirar la vida desde otro lugar». El cuento, que se publicará en catalán y castellano, cuenta con ilustraciones de Arantxa Pardo y ha sido arreglado y producido por Jaume Compte. «Está pensado para todas las edades y es un homenaje al mar, un canto a la naturaleza, una apuesta por salvar las diferencias», señala Andreu.

Ilustraciones de Arantxa Pardo

La semilla de este proyecto la puso The giraffe and the whale, una de las canciones del disco, en inglés, que ya tenía Andreu en el cajón y que nació como un cuento. «Enseguida pensé en Arantxa Pardo, buena amiga mía, para que ilustrara la historia. Me gusta la claridad de sus dibujos, sencillos, directos, elegantes, con pocos elementos, muy minimal, algo que conecta con la música del disco», apunta la autora de un álbum con cortes como Todavía no es de día, El mar, Sensibilidad, Casa o El árbol del tiempo.

La cuerda, la base musical

«No ha sido algo buscado, pero es un disco muy minimal. La base musical está en la cuerda, en el cello de Marc Alomar, el violín de Alfredo Ardanaz, la viola de Enrique Pastor y el contrabajo de Pablo di Salvo. Apenas hay guitarra, mi instrumento, y como novedad hay un arpa, la que toca Maria Assupció Janer», indica Andreu, muy agradecida ante un elenco de músicos que completan Francisco Albéniz (voz), su hermana Cristina Andreu (piano), Jaume Compte (guitarra), Ricard Jiménez (el ney, de la familia de las flautas), Borja Aguiló (coros) y Massa Bulacio (coros), y que también se extiende a Toni Veny como ayudante en la revisión y retoque de las letras.

«El cuento, como género, siempre me ha interesado. Recuerdo que de niña me gustaba mucho escribir. No he sentido vértigo a la hora de enfrentarme a esta aventura, pero sí ha sido complejo levantar este proyecto», confiesa.

Campaña de crowdfunding

Las aportaciones que se consigan con el crowdfunding se destinarán a la segunda fase del proyecto de La jirafa y la ballena, del que solo queda mezclar y masterizar el disco. La idea es tenerlo listo para las inminentes navidades, servirá para «un buen regalo de Reyes», y presentarlo en directo ya en 2023. Pendientes quedan otros tres proyectos de Andreu: la grabación de Si algun dia vens, poemario que firma Toni Veny; un disco «más de cantautora y muy personal, relacionado con las mujeres (la madre, la hija, la niña…)»; y un tercer álbum con la banda con la que registró su segundo trabajo, el citado El calor de la vida.

Arantxa Andreu, que cultiva dos pasiones, la música y la terapéutica, se estrenó en solitario en 2011 con Hilando sueños, un disco que armó tras su formación en el seno del aplaudido grupo La Búsqueda —como teclista y segunda voz—, y para el que contó con el saber de su colega Francisco Albéniz. Su relación con la música comenzó mucho antes, a mediados de 1997, cuando comenzó a tocar la guitarra acústica y, poco después, empezó a componer.