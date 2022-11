Still Morris regresa al inglés y al folk-rock de raíz con ‘GeNOuine’, su octavo disco

Still Morris, el alter ego de Eloy Pardo, durante años vecino de Palma, hoy instalado en Valencia, publica GeNOuine, su octavo disco, con el sello Blau, en formato vinilo y disponible también en plataformas digitales. Un esperado regreso postpandémico del músico y cantante al inglés y al folk-rock de raíz.

Este nuevo álbum contiene diez cortes que beben del mejor rock & roll de los 70 y 80 y que presentan al Still Morris más hondo y descarnado, con el sonido más puro e intenso, sin concesiones.

Producido por el propio Still Morris, Javi Giner y Tolo Servera, GeNOuine se grabó en Valencia y Palma (Renou de Fons estudi). La mezcla la firma Tolo Servera y la masterización ha corrido a cargo de Sebastián Heredia.

«Still Morris regresa a los orígenes con su creativa singularidad, algo más sabio y más herido. Porque GeNOuine no es otro disco para escuchar en streaming, no encabezará las listas de los más vendidos, no será incluído en las playlist del momento, no le baila el agua a la banalidad del pop actual, no contiene samplers, ni loops ni música enlatada, no quiere ser playback, solo quiere sonar en directo, no se monetiza, no es carne para el márketing, no lo podrás consumir, solo vivir, no está hecho con cariño, está hecho con dolor y trabajo, no está sujeto a modas, es extemporáneo, no lo olvidarás», señala el sello Blau en un comunicado.