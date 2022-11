Masé Jara (Palma, 1995) sacará su primer single, ‘Amarguito’, el 9 de diciembre. La compositora lo hará tras producir su primer EP llamado 'Petit Abisme’ en el que ha sido su primer paso en la escena musical de la isla.

Jara se define a sí misma como una cantante que compone “canciones mediterráneas”, a las que imprime "mucho jazz" ya que se especializó en canto jazzístico en el conservatorio y es una de las marcas distintivas de sus producciones.

‘Amarguito’ es un paso firme hacia adelante de la compositora mallorquina que vivió sus primeras dificultades con la producción del disco corto ‘Petit Abisme’. “En el disco colaboré con varios artistas que en realidad son amigos míos, pero en los que confío muchísimo como músicos. Lo más difícil fue coordinar todo, eso me agobió un poco”, admite Jara.

Aun así la artista se siente “muy satisfecha” con la acogida de su primer trabajo, ya que ha conseguido sus objetivos principales que eran “enseñar mis canciones al mundo y hacerme una buena carta de presentación”, ha explicado.

El sencillo está en el “lugar que le corresponde”, afirma la artista, ya que el disco tiene una coherencia entre las canciones. Sin embargo ‘Amarguito’ es un “outsider”, ya que es una pieza que su significado no encaja con el mensaje de los otros temas ya que quiere transmitir el sentimiento de impotencia que se siente al no poder proteger a quienes más quieres. La mallorquina se ha animado así a crear su primer bolero, que como no podía ser de otra manera contiene muchos elementos de jazz.

Jara suma nuevos socios

Jara no ha estado sola a la hora de producir esta canción, ya que ha tenido a su lado a Jaume Blázquez a los mandos del fliscorno y a Gori Matas tocando el piano Rhodes. Ambos instrumentos consiguen crear un sonido más “redondo y acolchado” con el objetivo de transmitir una sensación de “proximidad e intimidad” a aquellos que escuchen la canción.

El trío musical parece que tiene futuro puesto que Jara afirma sentirse “más liberada” trabajando con ellos dos. De hecho, el grupo musical ya sabe lo que es tocar delante del público y es que ‘Amarguito’ ya conoce los escenarios ya que en la pasada edición de la Fira B los tres músicos interpretaron la canción.

Música y pedagogía

Además de cantante y compositora, Jara es pedagoga musical. “La música es una herramienta que ayuda al desarrollo cognitivo, sobre todo en los niños, pero también en adultos”, ha explicado Jara.

Ella cree firmemente que es un estimulante muy positivo para el cerebro de todas las personas ya que ayuda a la parte motriz, a la de la memoria o a la de la comunicación. “ Es como echarle sal a un caldo”, ha dicho entre risas.

Además, en el apartado de la memoria, se ha demostrado que la música es un gran preventivo del Alzheimer incluso en casos en los que la enfermedad ya está desarrollada ha ayudado a los pacientes a volver a recordar, tal y como ha remarcado Jara.