Jaume Miró Adrover gana el Premi Micalet de Teatre por su obra 'Caputxeta a Hamelin'

El dramaturgo Jaume Miró Adrover ha sido galardonado con el Premi Micalet de Teatre por su obra Caputxeta a Hamelin, “por su claridad en la construcción de la historia y por tratarse de una propuesta estética precisa y rotunda”, en palabras de la portavoz del jurado, la actriz Pilar Almería.

La gala de estos premios, a la que no pudo asistir Miró al tener representación en el Teatre Principal de Palma, con la obra ‘La claror’, se celebró el pasado sábado en el Teatre Micalet de Valencia.

“Este premio es un reconocimiento a una obra mía que no tiene nada que ver con el teatro documental o de investigación sobre personajes ocultos que normalmente cultivo. Esta es una obra de ficción, inventada, de exploración de personajes; una obra difícil, compleja, con la que aposté por arriesgar, al explorar ciertos aspectos emocionales que no son fáciles y no se tratan en el teatro”, ha confesado a este diario.

Personajes situados frente a un abismo existencial

Caputxeta a Hamelin está situada en un mirador ficticio, sobre un pueblo turístico, y su acción transcurre en el año 1993. “Sus protagonistas son dos adolescentes, en sus años de instituto, que no tienen claro qué vida quieren, están cargados de dudas, en un abismo existencial”, comenta su autor. También hay un adulto, el padre de ella, jefe de policía, que se ha dejado llevar por la corrupción. “Son personajes que no pueden gestionar, dominar, domar sus emociones, y tienen dos salidas, la violencia o la huida”, añade Miró.

La obra está dividida en tres actos, cada uno con el nombre de una canción que se escuchaba en el 93: Bullet with Butterfly Wings de The Smashing Pumpkins; Come As You Are de Nirvana; y Drive de R.E.M. “Como creador esta obra me ha enseñado que arriesgar con personajes complejos y con una obra que apuesta por una exploración en los límites, también tiene recompensas”, señala.

Jaume Miró no pudo acudir al Micalet de Valencia por La claror, obra estrenada en el Teatre Principal el mismo sábado. Una obra, con dirección de Pere Fullana y protagonizada por Toti Fuster y Biel Bisquerra, que habla de tradición, empatía y de conexión con la naturaleza, pero sobre todo quiere expresar la amplitud del poder de la narración oral.

Licenciado en Filosofía, Postgraduado en Filosofía contemporánea y Especialista Universitario en Guión y Producciones de Contenidos Televisivos, Jaume Miró Adrover cuenta con una larga lista de títulos a sus espaldas como autor, como son las obras teatrales Noctàmbuls (1997), El funeral d’en Singelpeu (2000), Fuga (2003), L’Atlàntida (2005), Llata, història d’un retorn (2005), Adults Normals (Premi de Textos Teatrals Pare Colom 2010), Diari d’una miliciana (2009. Premi Teatre Principal de Palma 2012), In the backyard (2011. 2n Premi Art Jove de Produccions d’Espectacles de Petit Format), Panfonteta Panfonteta (2013), Dels llargs camins (2014. Premio mejor espectáculo y Premio mejor texto 2014 de los Teatros Públicos de Balears), La revolució de les coses petites (2015. Finalista en el torneo de dramaturgia de las Islas Baleares) y Les cançons perdudes (2018), entre otros.