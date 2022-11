El ilustrador mallorquín Carles G.O’D. publica en 'The Washington Post'

Los característicos «topoides», así los denomina, del ilustrador Carles Garcia O’Dowd (G.O’D.) escriben sin cesar conectados a la máquina política del Capitolio. Los personajes pertenecientes a los micromundos del dibujante mallorquín envían correos a los posibles votantes para recaudar fondos destinados a los partidos antes de las recientes elecciones de EEUU, celebradas el pasado 8 de noviembre.

Su ilustración fue publicada dos días antes junto al artículo Meet the political spam artists whose relentless pleas for money clog your inbox [Conoce a los artistas del spam político cuyas incesantes peticiones de dinero atascan tu bandeja de entrada] en el dominical The Washington Post Magazine. Este prestigioso rotativo le dio la oportunidad de conquistar, a través del dibujo, el templo político de EEUU.

Carles G.O’D. hizo lo mismo unos meses antes en Manhattan triunfando con la ilustración que acompaña el reportaje titulado The problem with blaming robots for taking our jobs [El problema de culpar a los robots de quitarnos el trabajo], que fue publicado en mayo en la revista The New Yorker.

El mallorquín quedó finalista en el World Illustration Awards con un proyecto de la ONG balear Save the Med sobre la protección del Mediterráneo, que presenta este viernes en el centro cultural Frontón de Sineu, y el premio le abrió las puertas para trabajar con la agencia Illustration X. «Es la más antigua del mundo y con ella he realizado encargos en EEUU, Reino Unido, Alemania, Singapur, etc., entre ellos la ilustración para The Washington Post Magazine», indica. Antes dibujó en la revista neoyorquina gracias al máster que estudió con la beca Fulbright en la School of Visual Arts, en la que también se formaron artistas de la talla de Keith Haring, Spike Jonze, Kauss y James Jean.

«Una directora de arte de The New York Times que vino a dar una clase magistral se fijó en mi trabajo y me recomendó para The New Yorker. Estos profesionales te buscan por tus ideas, visión y talento, aunque lo interesante de los proyectos es el desarrollo conjunto, ya que su labor es guiarte para establecer una relación entre la ilustración y el texto», tal como detalla.

Cuando dibuja para la galería Philippe Labaune, de Manhattan, especializada en ilustración, deja volar aún más su imaginación y puede aplicar lo que le engancha de su profesión, «fusionar arte y activismos para contar historias de manera accesible, debido a que facilita el entendimiento de temas importantes».

Resalta que «el dibujo tiene un potencial casi infinito y es un lenguaje universal que ya se utilizaba en los retablos medievales para explicar la Biblia a la gente, porque no sabía leer». Carles G.O’D. recuerda además las tradicionales auques, viñetas típicas de las islas y que permiten procesar la información de forma sencilla, como a él le gusta.