Memoria encapsulada

Suele pasar que en los márgenes de las grandes promociones hallemos brotes de belleza, inesperada, rotunda. Fueron los muros del Teatre Sans (larga vida) los que albergaron la semana pasada una joya delicada y sutil en forma audiovisual y poética: un recorrido por el recuerdo reciente de una pandemia que nos dejó silencios y tristezas, pero también ternura y algo de ese brillo de cuando se acaban los túneles. La distancia. Cápsulas de memoria atrapa instantes de aquellos días-semanas-meses eternos para contar la vida en diferido. Dolor, pérdida, esperanza, ciudades vacías, carros de la compra llenos y esa separación física por decreto que nos hizo más daño que el virus… todo condensado en seis cajas metálicas y cuidadas maquetas, recreando lugares que perdieron su naturaleza para convertirse en otra cosa peor. Vera González y Tolo Ferrà –que también dirige– con Amaya Cortaire (escenografía) e Iñaki Rubio (espacio sonoro) envuelven con una hermosa composición lumínica y musical los textos escritos por ellos mismos y por Denise Despeyroux e Itziar Pascual (dos grandes de la dramaturgia actual), Antonia Vicens, Rulo Pardo y Jorge Muriel.

El espectador, voyeur y escuchador íntimo, viaja de estación en estación mecido por la palabra y su propia experiencia. Imposible no sentirse identificado con alguno, o varios, de los relatos, difícil no emocionarse, sonreír o sortear la lágrima, desde la primera parada hasta al final, ya en el escenario, dónde Alexandra Palomo se encarga de regalar un epílogo a la altura del resto.

Barcelona y otras salas de Mallorca esperan una experiencia que merece ser exprimida.

Mientras tanto, diciembre se asoma con un par de platos fuertes. L’oreneta -multipremiada en la reciente edición de los Butxaca- de Guillem Clua, con dirección de Josep Maria Mestres y Emma Vilarasau y Dafnis Balduz sobre el escenario llega al Principal de Palma y a Manacor (2, 3 y 4 de diciembre). El día 3 se reponen las Petites tragèdies en el Teatre del Mar y para mediados de mes Es Tub se estrena El jorn del judici, escrita a seis manos por Marta Barceló, David Mataró y Sergio Baos y dirigida por este último. Show must go on!