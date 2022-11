Hasta el 28 de febrero. Tres tapices de Antoni Gaudí que no habían salido a la luz hasta ahora se muestran desde ayer en Can Balaguer. Dos de estas piezas, de pequeño formato, fueron descubiertas por el restaurador Pere Terrasa mientras hacía inventario en el convento de Sant Jeroni de Palma y el tercero pertenece a una colección particular. La exposición Gaudí i les 40 hores reúne además otros objetos religiosos inéditos que pertenecen al monasterio de las Jerónimas.