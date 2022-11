Molta música i variada

Per si voleu fer un cap de setmana musical, aquí teniu algunes propostes.

DISSABTE. Segueixen a la seu d’A.C.A. de Búger (avui a les 19h) els Encontres de compositors amb un recital de violoncel d’Esteban Belinchón. En el programa, peces d’Alvin Lucier, Helmuth Lachenmann, Isang Yun, James Tenney, Toshio Hosokawa i Salvatore Sciarrino

L’Ensemble Tramuntana presenta avui a Sant Felip Neri de Palma (20.30h) un programa barroc, amb instruments d’època, en el qual s’interpretarà el Concert per a dos violins i violoncel de Vivaldi i la Suite Don Quixote de Telemann. Entre els components del grup hi haurà alguns dels guanyadors del concurs que la formació ha creat per tal de fomentar la interpretació historicista entre els joves músics.

També avui i en el Convent de Sant Agustí de Felanitx (20.15h), concert de la Jove Orquestra de les Illes Balears, que dirigeix Joan Barceló, amb la participació de dues corals, la de Felanitx i Units com brins. En el programa, una primera part instrumental amb fragments d’El Trencanous de Txaikovski i la Segona Simfonia de Brahms i una segona part monogràfica amb obres per a cor i orquestra de Miquel Xamena.

DIUMENGE. Demà diumenge, el grup KamBrass ofereix en el Conservatori de Manacor (19h) una mirada diferent del quintet de metalls. Musicalitat, energia i respecte per la música de cambra és l’objectiu d’aquesta proposta, on la versatilitat i el potencial de la formació es fan visibles al llarg de tot el programa format per obres de compositors com Lutoslawski, Rachmaninov i Enric Granados.

A Palma tenim la darrera representació de l’òpera L’Arxiduc que amb text de Carme Riera ha compost Antoni Parera. Serà en el Teatre Principal a les 18h. També tenim la possibilitat d’escoltar en viu el pianista Ivo Pogorelich, que oferirà un recital Chopin a l’Auditòrium a les 19h.

A Inca, en el Teatre (20h) l’espectacle Amb nom de dona, de Rita Barber. Es tracta d’un concert íntim dedicat a la dona, amb acompanyament de Germán Barrio al piano.

DILLUNS. I dilluns, segueix la programació d’Studium Aureum, amb el Septimini de Beethoven. El concert serà a les 20.30 a l’Auditori del Conservatori.