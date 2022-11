¿Quién es el músico mallorquín con más reproducciones en Spotify?, ¿cuál es la canción más escuchada en esta plataforma digital?, ¿quiénes son más solicitados, los músicos veteranos o los de la nueva hornada? En las siguientes líneas está la respuesta.

Marc Seguí, con 'Tiroteo'

Es el mallorquín más escuchado en Spotify. Mensualmente tiene cerca de 6 milones de oyentes. Su 'Tiroteo - Remix' es insuperable: 405 millones de reproducciones. '360', con 21 millones, y 'Agua salada', con 3.802.774, también superan el millón de escuchas.

Rels B, con 'A mí'

Daniel Heredia Vidal, el músico palmesano nacido en 1993 y conocido profesionalmente como Rels B, triunfa en Spotify. Una de sus canciones, que lleva por título 'A mí', tiene 333 millones de reproducciones. Otros temas suyos con oyentes que superan el millón son 'Cómo dormiste?' (154 millones), 'Mi luz (ft. Rels B)' (78 millones) y 'Me gustas natural' (94 millones).

Los Bravos, con 'Black is Black'

Eternos y universales. Los Bravos siguen en primera fila. Conquistaron a Quentin Tarantino y cuentan con una legión de fans en Spotify. Su canción más conocida, 'Black is Black', que data de 1966, alcanza los 29 millones de reproducciones en esta plataforma. Otros temas a destacar son 'Bring a Little Lovin' (8.047.922) y 'Los chicos con las chicas' (1.898.507).

Buika, con 'No habrá nadie en el mundo'

Buika tiene varias canciones por encima del millón. La más escuchada de su repertorio en Spotify es 'No habrá nadie en el mundo', que supera los 24 millones de reproducciones. Le siguen, por orden, 'Mi niña Lola', con más de 7, 'La falsa moneda', con cerca de 6, 'Soledad', con más de 3, y 'Canción de las simples cosa...', con más de 2.

Chenoa, con 'Cuando tú vas'

Chenoa es sinónimo de 'millones' en Spotify. Su canción más escuchada supera los diez millones, una cifra récord que logra con 'Cuando tú vas'. Este tema se incluyó en su primer disco, 'Chenoa', una canción que ella misma la ha catalogado en alguna ocasión como su "talismán". Letra pegadiza y ritmo muy bailable. Otras canciones de Chenoa que superan el millón son 'Todo irá bien' (8.262.526), ' Volverte a ver' (8.511.507) y 'El chisme' (6.803.807).

Lorenzo Santamaria, con 'Para que no me olvides'

El veterano Lorenzo Santamaria, con más de 50 años de carrera, tiene varias canciones que superan el millón de reproducciones en Spotify. La primera es 'Para que no me olvides', un tema que grabó en 1975. "Las revistas del corazón publicaron que yo me había casado, que me había reconciliado, y otras noticias de cotilleo, y todo eso se aprovechó. Yo estaba ensayando en Castelldefels cuando me telefonearon, medio año después de que se hubiera publicado, para decirme que la canción, una balada, estaba llegado al número 1. Fue algo muy lento. Con el tiempo quedó como un clásico», confesó a este diario hace unos meses. También 'millonarias' son 'Te quiero a ti' (2.083.178), 'Piensa en mí' (1.236.598) y 'Bailemos' (1.157.264).

Xavibo, con 'Haciendo na'

El cantante y compositor mallorquín, con más de 400.000 oyentes mensuales en Spotify, no deja de acumular seguidores. Entre sus canciones más escuchadas figuran títulos como 'Haciendo na' (5.991.567), 'Contigo loca' (5.317.975) y 'Tregua (feab. Babi)' (4.194.065).

Maika Makovski, con 'Song of Distance'

'Song of Distance', de la mallorquina de ascendencia macedonia, es su única canción que entra en esta lista.

Sexy Sadie, con 'Someone Like You'

El grupo Sexy Sadie, que lideró la escena musical alternativa de los años 90, publicó este 'Someone Like You' en el 2000, hace 22 añitos, en su aplaudido álbum, recién revisado en una brillante edición remasterizada y celebrada en formato vinilo, llamado 'Butterflies'. Es la única canción de la banda liderada por Jaime García Soriano que supera el millón en Spotify.

Anglada Cerezuela

El rockero mallorquín Jaime Anglada y la actriz y cantante Carolina Cerezuela tienen juntos lo que no logran por separado. Su canción 'Manzana de caramelo' suma 2.184.268 de escuchas.

Samantha Hudson, con 'Por España'

Polémica, provocativa y necesaria. Samantha Hudson triunfa con sus vídeos y también con sus canciones en Spotify. Una de ellas, 'Por España', se cuela en la lista del millón, con 1.101.961 reproducciones. En el vídeo de esta canción le acompañan los también mallorquines Papa Topo.

Tomeu Penya, con 'Illes dins un riu'

El cantautor de Vilafranca encuentra en 'Illes dins un riu', uno de sus himnos, la única canción de su extenso repertorio por encima del millón, en concreto 2.089.086 escuchas.

Antònia Font, con 'Viure sense tu'

Sí, en esta lista no faltan los Antònia Font, pero con cifras que no superan los seis millones, nada mal para un grupo que se expresa en catalán. Es el grupo en catalán con más reproducciones. 'Alegria' alcanza los 6.157.127 reproducciones. Le sigue, con 5.277.336, 'Viure sense tu' y 'Calgary 88', con 3.817.596.

Papa Topo, con 'La chica vampira'

Dos canciones de los mallorquines Papa Topo entran en esta selección. Son 'La chica vampira', con 1.865.645 escuchas, y 'Lo que me gusta del verano', con 1.672.487.