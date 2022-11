El ilustrador Alejandro Blasi rinde homenaje a Bernie Wrightson, un clásico del cómic gótico

El ilustrador argentino afincado en Mallorca Alejandro Blasi ha rendido homenaje al célebre dibujante Bernie Wrightson, un clásico del cómic gótico, con la recreación de una de sus obras maestras, Frankenstein, un trabajo que le llena de «satisfacción y orgullo» y que verá la luz de la mano de la editorial estadounidense Printed in Blood, con la que ya participó en distintos libros-tributo a la serie de ciencia ficción Stranger Things, Los Cazafantasmas o, más recientemente, a Aliens, el regreso con motivo del 35 aniversario de esta historia de terror protagonizada por Ellen Ripley.

«Frankenstein siempre me cayó simpático. Es un monstruo que no quiere serlo, que sufre la soledad y el desprecio de su creador, que es el verdadero monstruo por la arrogancia con la que trata a la criatura que ha creado. Esa dualidad me parece muy interesante y es un fiel reflejo de la soberbia humana, que está llevando al mundo a un futuro muy incierto», reflexiona Blasi.

Bernie Wrightson, un auténtico "mago"

Para el ilustrador bonaerense, Wrightson es un genio, «un mago, alguien que te transporta al universo que está creando. Él lo está viviendo y eso hace que uno, como observador, también lo viva. La cantidad de recursos que utiliza son muchos, pero destacaría su meticulosidad y por supuesto su uso de luces y sombras, que le dan mucho dramatismo a la imagen. Soy un gran admirador suyo, de ahí la alegría que me produjo haber sido invitado a participar en este proyecto», subraya.

Otro homenaje, en esta ocasión a Hannibal Lecter

No es su único trabajo reciente para Printed in Blood. Ni mucho menos. También participa en un homenaje a la serie Hannibal, que cuenta la historia de Hannibal Lecter, y además de eso tiene en agenda otros tres proyectos que aun están en fase de desarrollo: uno es sobre Ultraman, una mítica serie japonesa de los años 60 y 70; un libro sobre la obra cinematográfica de Guillermo del Toro, para el que hizo tres ilustraciones; y otro volumen en homenaje a Stephen King.

«Lo primero que me planteé fue que quería hacer algo atroz pero a la vez elegante, que son a mi entender las dos características que definen al psiquiatra Hannibal Lecter», comenta en referencia a este personaje inventado en su momento por el novelista Thomas Harris (en El dragón rojo, 1981) y llevado al cine por Jonathan Demme. «Y me pareció que mostrar una mesa dispuesta de manera refinada sobre el cuerpo de una de sus víctimas, o mejor dicho, que el propio cadáver sea la mesa, era una idea que funcionaba. A la editorial le gustó y me ofreció una licencia para vender a través de su página web 100 copias numeradas a mano en papel de alta calidad», añade.

Gusto por el heavy metal

Al margen de sus ilustraciones para el mercado estadounidense, Blasi también ha trabajado para la editorial británica Heavy Music Atwork, una editorial especializada en el aspecto gráfico de la cultura del heavy metal, «la meca de todos los ilustradores que nos movemos en este mundillo. Son libros de una factura increíble, ver mis trabajos allí junto a colegas tan talentosos me llena de satisfacción». Sus ilustraciones pueden contemplarse en los libros Lucifero, que gira en torno a la figura del diablo, y Arte Arcana Death, centrado en la muerte y las distintas formas de representarla en diversas culturas.

Su pasión por el heavy también le ha llevado a crear la portada de un grupo musical adscrito a este estilo, los mallorquines Jadash. “Me contactaron cuando estaban por grabar su segundo disco, del cual estoy haciendo toda la gráfica, no solo la portada. Me pidieron una imagen muy peculiar: una típica cabra mallorquina pero con forma antropomórfica, blandiendo en sus manos una guitarra eléctrica a modo de arma y en un paisaje apocalíptico. Toda la gráfica del álbum girará en torno a eso”, apunta.

Blasi, que este año ha trabajado para bandas de Estados Unidos, España, Argentina, México, Puerto Rico, Canadá, Uruguay y Chile, es un enamorado del heavy metal: “Soy muy ecléctico en mis gustos musicales, escucho realmente de todo. Sin embargo de adolescente escuché mucho heavy metal, hard rock y todas sus variantes. Y ya sabes que lo que uno escucha en su adolescencia es lo que en muchos sentidos termina marcándolo para toda la vida. Así que bandas como Deep Purple, Judas Priest, Kiss, Whitesnake, Iron Maiden, Queensrÿche y tantas otras guardan un lugar muy importante en mi corazón. Por eso disfruto tanto haciendo este trabajo. Soy muy afortunado”.