Dos matinals i més

El cap de setmana musical el podem començar avui matí de dues maneres, anant a Alaró a escoltar el tradicional concert d’orgue que cada dissabte ens proposa Miquel Bennàssar a l’església de Sant Bartomeu (11.30h), ja que allà el músic interpretarà obres de Paul Hoffheimer, Jehan Alain, Bach i una improvisació del mateix organista.

Mitja hora més tard i a l’església de les monges de la Caritat de Felanitx (12h), concert de Ferran Pisà, un dels grans de la tiorba, el qual interpretarà obres de Robert de Visée, Girolano Kapsberger i Alessandro Piccini. I ja que som a Felanitx, dir que demà, també a les 12h i al Convent de Sant Agustí, concert de la Banda de Música.

Avui horabaixa i a la Fundació A.C.A. de Búger (19h), el saxofonista Rafael Yebra, que emprarà fins a quatre instruments diferents, tocarà peces de Giacinto Scelsi, Alicia Díaz de la Fuente, Alberto Posadas, Laura de les Heras Alonso, Maties Far i Jacobo Gaspar.

A les 20h i en el Teatre d’Inca, la companyia de ballet International Ballet Company posarà en escena El Trencanous de Txikovski. A la mateixa hora però en el Teatre d’Artà, el projecte de Pep Tosar amb música de Joan Arto. Sonetos del amor oscuro, sobre poemes de García Lorca.

El Festival de Música Antiga de Palma ens proposa un concert a l’església de Crist Rei (20h), amb el grup Acadèmia 1750 (format per Isabel Félix al fortepiano, Joan Bosch a les flautes i Ferran Devesa com a actor). En el programa es combinaran obres de Mozart amb les de Carl Philip Emanuel Bach.

Una mica més tard (22h) i a Sa Congregació de Sa Poble, Francesc Sans presenta el seu disc L’infinit (2021), en el qual la cornamusa és la vertadera protagonista. L’acompanyaran Manel Martorell (guitarra, llaüt i guitarró), Josep Mateu (piano/teclats), Titus Prats (percussió) i Mariona Escoda (veu). També a la Seu, Joan Company dirigirà la Capella, a les 20 hores.

Per demà convé estar atents a les propostes variades que a molts de pobles organitzaran en honor de Santa Cecília, patrona de la Música, la festa de la qual es commemora dimarts dia 22. Com a exemple, direm que a Sa Societat de Calvià (19h) hi ha concert de la Banda de Música, dirigida per Josep Oliver.

També demà, i com a cloenda del Festival de Música, en el Teatre de Bunyola (18.30h) actuació de Júlia Colom com a homenatge al qui fou el seu padrí i home compromès, el bunyolí Nicolau Colom.