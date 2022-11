La galería L21 ha preparado un doble «evento especial» para este viernes: inaugura exposiciones en su sede de s’Escorxador y clausura con una fiesta el espacio que hasta ahora tenía en Son Castelló y que actualmente acoge la muestra colectiva You met me at a very strange time in my life.

«Nuestra sede de Son Castelló [L21 LAB] llega a su fin como espacio expositivo tras seis años de mucha actividad», ha informado la galería, que despide este espacio con una exposición que incluye obra de algunos de sus artistas, «así como nombres nacionales e internacionales de gran reconocimiento: Guillaume Linard Osorio, Jonathan Trayte, Fátima de Juan, Adam Handler, Ákos Ezer, Jon Burgerman, Esther Kläs & Gustavo Gomes, Ludovica Carbotta, Mie Olise Kjærgaard, NKSIN, Simon Demeuter, Fanny Brodar, Eva Beresin, Ester Partegàs, Tobias Rehberger, Fabio Finamore y Oberon Parry-Laidler». La galería ha organizado una despedida este viernes por la noche «con foodtruck de hamburguesas, un gran brindis y con la actuación especial de FSB The Firewall Street Band y DJ Lanina». Para facilitar la asistencia, ha previsto un servicio de autobús que trasladará a los asistentes desde su sala de Palma a la de Son Castelló, a las 21.30 horas. Antes, a las 19.30 horas, L21 presentará cinco nuevas exposiciones que combinan pintura, escultura e instalación en el espacio que inauguró a finales de 2020 en la zona de s’Escorxador. Allí se podrán ver los cuadros sombríos de personajes Disney, realizados por el islandés Georg Óskar, o las formas orgánicas y estériles de las esculturas en vidrio de Gabriele Beveridge, destaca la galería. Dos artistas de L21 también exponen su obra en esta ocasión: se trata de la segunda exposición individual de Fabio Viscogliosi, conocido por sus dibujos naïf de objetos y personajes en escenas cotidianas, así como la primera exposición de Mona Broschár en la galería. «Broschár nos deleita en la sala más amplia de nuestra sede, con una serie de lienzos meticulosamente pintados cuya iconografía juega con el deseo y la metáfora», destaca la galería. Por último, la puertorriqueña Larissa de Jesús Negrón ultima las obras que formarán su exposición titulada Satori, un término japonés relacionado con el budismo zen, indica L21.