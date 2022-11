Jaume Martí: «Quiero ayudar a que se conozca a la persona que hay detrás de una viñeta»

Su otra pasión, el cómic, es el protagonista de su libro ‘Rostros tras las viñetas’, en el que inmortaliza a 99 autores, en blanco y negro, la mayoría sonriendo. «Hay viñetas en muchas ocasiones mundialmente conocidas y sin embargo no ponemos cara a sus creadores», señala.

¿Qué hay tras esos Rostros tras las viñetas?

Llevo muchos años haciendo fotos. Uno de mis recuerdos de infancia es ir con una Kodak instamatic, capturando momentos, objetos o personas que me llamaban la atención. Ya de mayor he llegado a trabajar profesionalmente como fotógrafo en prensa deportiva. En fotografía me atraen mucho los rostros y me gusta compartir estos retratos en el Instagram. De toda esta galería nace el libro, y en él se juntan mis dos grandes pasiones la fotografía y el mundo del cómic. Uno de los objetivos planteados es ayudar a conocer a la persona que hay detrás de la viñeta. Hay viñetas en muchas ocasiones mundialmente conocidas y sin embargo no ponemos cara a sus creadores.

La mayoría de autores y autoras que salen retratados en el libro sonríen. ¿El mundo de la historieta está para alegrías?

Si miramos la industria del cómic en España en comparación a nuestros vecinos franceses o al mercado belga, pues estamos en pañales y sin embargo en talento vamos sobrados, tenemos grandísimos artistas. Es un mercado que esta ahí, que se abre camino, diría yo, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Lo que más se echa de menos en el sector es la falta de lectores. La gente tiene que mentalizarse de que el cómic es realmente una lectura para todos los públicos. Prácticamente todas las fotografías están realizadas con un teléfono móvil, en un par de minutos hago entre 5 y 10 fotos. Y luego selecciono la que más me gusta. Las sonrisas me gustan y son bonitas. Una sonrisa puede cambiarlo todo y pienso que te acerca mucho más a la persona.

¿Cómo fue la selección de los autores retratados?

Fue muy difícil, faltan autores muy importantes, pero los que están en la gran mayoría es por afinidad. Existen con ellos vínculos de amistad y la decisión de que un retrato aparezca o no en esta publicación, no cumple con un criterio artístico estricto, sino de afinidad y admiración con el autor y de mi propia voluntad.

¿Qué es lo más complejo a la hora de hacer un retrato?

Que la persona que fotografías quiera realmente que la fotografíes. La mayoría no se sienten relajadas con un objetivo delante de la cara. Lo de emplear el teléfono móvil ayuda bastante, no parece tan agresivo.

¿Por qué en blanco y negro?

Cuando me propuse iniciar una colección de retratos en el Instagram, la primera foto que colgué data del 15 de diciembre de 2012. Y en ese momento decidí que las quería en blanco y negro porque pienso que la ausencia de color realza a la persona, nos permite concentrarnos en el rostro. El color desvía y confunde nuestra mirada.

¿Qué relación ha mantenido con el mundo de las viñetas a lo largo de su vida?

Desde que tengo uso de razón recuerdo convivir con cómics, recuerdo siendo niño no ir a clase por estar resfriado y quedarme en cama leyendo un Tintín, tal vez el primer cómic que leí. Soy coleccionista compulsivo, cuando viajo tengo la necesidad de visitar las tiendas de cómic de la ciudad donde me encuentre. Así como todas las exposiciones que pueda y salones de cómic que pueda visitar. Me encanta dibujar y he tenido la gran suerte de poder participar con ilustraciones mías en algunas publicaciones colectivas y en alguna que otra exposición. Me ilusiona mucho un nuevo proyecto que tengo en marcha de dibujar un cómic sobre el guion que está realizando Yolanda Barqueros, persona muy entendida en astronomía y con la cual he conseguido tener mucha afinidad en nuestra colaboración.

¿En qué le ha ayudado el cómic?

El mundo del cómic me ha ayudado sin ninguna duda a conocer a muchísima gente, gente estupenda en su mayoría. He conseguido muchísimos amigos, algunos de ellos muy queridos. Además he tenido la suerte de conocer o simplemente coincidir con extraordinarios artistas y por supuesto siempre aprender algo de ellos.

¿Qué tienen en común sus dos pasiones: el cómic y la fotografía?

Son dos expresiones de arte, las dos extremadamente visuales, un placer para el sentido de la vista. El arte es muy importante en cualquier sociedad y lo único que puede aportarnos son beneficios.

¿Cabe la posibilidad de que haya una futura entrega con 99 rostros más?

A mí me encantaría o incluso una reedición ampliada. Con todas las fotos que ya tengo hechas daría para otros 99 rostros, además yo sigo ampliando la galería constantemente.

Laura Moreno (Madrid, 1985), Juanjo Guarnido (Granada, 1967), Belén Ortega (Granada, 1986) y Rubén Pellejero (Badalona, 1952).