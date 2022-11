Lada Nakonechna: «Estar en Ucrania es interesante, sientes que influyes como artista»

Lada Nakonechna es una artista ucraniana interesada en revelar la manipulación social, especialmente a través del arte del realismo socialista que imperó en la Unión Soviética. Sus últimas investigaciones y trabajos artísticos han ido por ese camino. Impulsora de Method Fund, una organización para desarrollar el arte y la cultura contemporáneos en Ucrania mediante proyectos científicos, educativos y exposiciones, este domingo será una de las ponentes invitadas en la reunión del Comité Internacional de Museos y Coleccionistas de Arte Moderno (Cimam) que acoge Es Baluard. Hablará sobre experiencias colectivas en su país antes de la guerra.

¿Sigue viviendo en Ucrania?

Vivía en Ucrania pero debido a la guerra me fui a principios de marzo a Alemania, primero a Leipzig y después a Hamburgo…

Y hasta ese momento ¿cómo fue vivir e intentar trabajar allí, en mitad de una guerra?

Lo pensé mucho, si debía irme o no, por mi carrera artística, porque no tenemos demasiadas instituciones que trabajen con arte contemporáneo, pero estar en Ucrania es interesante porque sientes que puedes influir como artista.

¿En qué sentido?

La cultura contemporánea no tiene una larga tradición debido a la Unión Soviética, así que las instituciones están cambiando. En Europa sé que es difícil cambiar las instituciones, son muy fuertes, pero en Ucrania sientes que puedes hacer mucho, reconstruir las instituciones de la manera que quieres que sean para trabajar con ellas, están abiertas y las normas no son muy estrictas, es interesante trabajar porque sientes que políticamente puedes influir en la cultura.

Trabajaba en diferentes proyectos, publicaciones y programas artísticos. ¿Han quedado interrumpidos?

Tuve que parar todas las actividades, formaba parte de un pequeño colectivo que promovía actividades pioneras, pero sigo trabajando como artista y, ahora, imparto clases como profesora invitada de la escuela HFBK de Hamburgo.

¿En qué medida ha quedado dañada la cultura ucraniana con la guerra? Y no me refiero solo a edificios bombardeados

La cultura está dañada totalmente, todas las actividades se han parado. Lo único que se hace es intentar salvar el patrimonio cultural o hablar de Ucrania fuera del país, pero a nivel cultural todo se ha parado.

Hasta que estalló la guerra, ¿Cuál era el apoyo con el que contaba el sector cultural?

Muchos proyectos se llevaban a cabo por iniciativa de los artistas, teníamos fundaciones culturales y en los últimos años recibían mucho dinero público y privado para hacer actividades.

En esta reunión de expertos del Cimam, ¿cuál va a ser su contribución?

Voy a hablar de una institución que he contribuido a crear, el Method Fund, de una práctica previa a la guerra y creo que es importante hablar de ello, porque es un trabajo profundo con museos y colecciones. Y lo quiero presentar porque es un tipo de trabajo hecho en Ucrania. No se trata de tener una actitud reactiva ante la guerra, sino de cómo trabajar si esa emergencia no pasa. En la línea de que un museo sea un espacio atento y pueda acoger las necesidades de las comunidades.

Como artista ¿qué le motiva? ¿Con qué le interesa trabajar?

Suelo trabajar en cuestiones relacionadas con cómo el arte está influenciado, o como las estructuras del lenguaje influyen en nuestra percepción o visión. Intento revelar estructuras manipuladas en actitudes o en el lenguaje institucional. Mi última exposición fue en el Museo Nacional de Arte en Kiev y trabajé con la colección del realismo social e intenté mostrar como este realismo social soviético influye en la percepción de la gente. En esa colección de arte, por ejemplo, intenté revelar cómo los cuadros de paisajes contribuyeron a construir una visión de la población soviética.