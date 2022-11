Pere Joan se reencuentra con el mundo de Cristóbal Serra

El dibujante Pere Joan se ha reencontrado con Cristóbal Serra, un autor que siente muy «cercano», al que considera «peculiar e inclasificable», términos con los que el ilustrador se identifica. Por iniciativa del Ayuntamiento de Andratx, que conmemora el centenario del nacimiento del escritor, Hijo Ilustre del municipio, se exponen en la sala de plenos ampliaciones de muchas de las ilustraciones y originales de la adaptación a novela gráfica de Viaje a Cotiledonia, editado por Edicions de Ponent y el Institut d’Estudis Baleàrics en 2015.

Desde el pasado 4 de noviembre, las paredes de la sala de plenos están decoradas con las ilustraciones que Pere Joan publicó unos años atrás. «Es de los libros que más he disfrutado hacer. Evidentemente, es una adaptación, no es guion mío, me saltaba un paso, que es el de la creación, pero fue muy agradable, porque Cristóbal Serra, siendo una persona de actitud conservadora, como un eremita, en su piso, creando cosas, da muchas vueltas y siempre cae en un lugar insospechado y es una sorpresa constante», recuerda el ilustrador.

Para esta exposición, las ampliaciones de las ilustraciones de Pere Joan se muestran sin el texto que tienen en la novela gráfica, para que resulten más impactantes visualmente. Junto a cada una de ellas, una cartela aporta esa prosa ocurrente de Serra con la que nos lleva a su mundo imaginario.

Además, en vitrinas se exponen 46 esbozos a témpera, a todo color, que forman parte del proceso de creación de la novela gráfica. «Son unos originales en los que no hay mucha preparación, los dibujé de manera casi automática, porque la cantidad de sugerencias gráficas que encontraba en el libro de Cotiledonia me desbordaban y consideré que tenía suficiente con ponerme a dibujar tal cual», explica el dibujante. «Es muy divertido, porque la prosa de Cristóbal Serra tiene una conexión con los tebeos de la editorial Bruguera, Pulgarcito, Tío Vivo y cosas así, solo con los nombres que pone a las razas que describe, que en realidad son como tribus rurales: los golindrones, los marimondinos, los furios...», añade Pere Joan.

«Cuando él lo escribió, el humor en la literatura no estaba tan bien visto como ahora y él, en esto, es un valiente, porque pone mucha ironía e imaginación y hace una descripción de una sociedad con muchos ritos, costumbres, que en ocasiones reconocemos, y creando un mundo propio», remarca Pere Joan.