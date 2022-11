Alexandra Lowe: «Me gusta cantar papeles de mujeres que demuestren que tienen fuerza sobre el escenario»

La soprano Alexandra Lowe, nacida en Mallorca y que residió aquí hasta los 16 años, vuelve a la isla para ofrecer un recital en Pollença después de haber iniciado una carrera internacional. La cita, el domingo en la iglesia de Montesión.

¿Se siente mallorquina?

En cierta manera sí, pues, aunque mis padres son ingleses, nací y estudié aquí hasta la adolescencia. De hecho, mis primeros estudios musicales fueron en la isla, primero en el colegio y luego con un profesor de canto, Conway Jones, que fue quien pensó que podría tener una carrera profesional como cantante. Con sus clases me enamoré del canto y mis padres decidieron volver a Inglaterra para que allí siguiera estudiando.

Y luego vinieron dos premios importantes en concursos como el de Glyndebourne y el de Portofino ¿Qué representa ganar concursos prestigiosos de canto?

Lo más importante, al menos para mí, de ir a un concurso no es ganarlo, que está muy bien, sino pasarlo bien, coger soltura, confianza y establecer contactos con los programadores y los directores de casting que asisten y te escuchan. Tengo la suerte de tener una mentalidad que me ayuda a concentrarme y a no decaer ante un jurado. Los concursos son plataformas para darte a conocer.

Uno de los sus proyectos importantes en los que ha participado recientemente ha sido una versión escenificada del ‘Pierrot Lunaire’ de Schonberg.

Sí. Y he de decir que ha sido una experiencia realmente extraordinaria, ya que he tenido que memorizar totalmente el personaje, cuando lo normal es cantarlo con la ayuda de la partitura. Con esa obra, del siglo XX, me he abierto en todos los sentidos, vocalmente, técnicamente y escénicamente. Después del Pierrot otras obras del repertorio me parecen más asequibles, sin serlo. Volver a Mozart ha sido más fácil que antes. Algunos cantantes piensan que cantar Pierrot Lunaire no es apropiado para la voz, en mi caso me ha liberado y me ha hecho mejorar aspectos vocales como el legato.

Debutó en el Covent Garden cantando el rol de Dafne de ‘Apollo y Dafne’ de Haendel. ¿Cómo se pasa de un repertorio barroco a uno contemporáneo?

Para una voz lo más importarte es la técnica. Si la tienes puedes cantar autores de épocas diferentes y pasar de Puccini a Haendel, por poner unos ejemplos. Respirar es la base. Y, por otra parte, saber lo que puedes cantar en cada momento de tu vida profesional. En mi caso ahora no debo abordar papeles demasiado dramáticos, así que Verdi y Strauss deben esperar. Con Mozart, el barroco y Puccini puedo ir avanzando. Si no voy paso a paso puedo perder la voz.

Pero en Mallorca cantará ‘Morgen', de Strauss.

Cierto, pero es una canción y con piano. No es una ópera entera. Por cierto, se me ofreció cantar Sophie de El caballero de la Rosa, pero prefiero esperar y poder cantar el rol de Mariscala de la misma ópera. En el momento actual me siento más lírica que dramática. Veo que voy aprendiendo y con los años voy mejorando en la tesitura alta y en los pianísimos.

¿Qué debe tener un papel para que le interese cantarlo?

Que pueda abordarlo, pero también que el personaje tenga carácter. Me interesa experimentar papeles nuevos, sobre todo me gusta cantar papeles de mujeres que demuestren que tienen fuerza sobre el escenario.

Cantó un recital con Antonio Pappano al piano.

Fue una oportunidad que salió cuando estábamos en tiempos de covid y no podíamos cantar con orquesta. Con él aprendí muchísimo. Ha sido un mentor para mí.

Háblenos de su disco ‘Le voyage’.

Grabar un disco también fue un proyecto que salió en época covid. Tenía algunas ideas, pero al final me decidí por un repertorio francés, con obras de Debussy y Ravel, dos compositores que me gustan mucho por como tratan la armonía.