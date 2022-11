"Estoy en pleno proceso creativo"

La cantante María José Llergo presentó el pasado viernes 4 de noviembre el single 'Mi nombre', una canción con la que la artista pozoalbense rinde un sentido y honesto homenaje a sus raíces. Diario CÓRDOBA, del grupo Prensa Ibérica, habla con ella de este trabajo y de sus proyectos.

El viernes sacó un adelanto de su nuevo disco, dedicado a su pueblo, una mirada amplia y honesta a sus raíces.

El vídeo fue rodado en la feria de mi pueblo con mis amigos y mis primitos. Lo que yo le dije al equipo de Sony fue, primero, que sintieran mis raíces como suyas y, segundo, que mi casa era la suya. Les abrí las puertas de mi entorno más íntimo para crear belleza y hacer como un retrato de lo que es mi esencia y lo más importante que tengo, que es mi gente, mi familia, mis amigos.

¿Era algo que necesitaba hacer en este momento de su carrera?

Precisamente ahora que siento que todo despega muy rápido es cuando más quiero tener en cuenta a los que siempre han estado conmigo, que sepan que para mí son enormemente grandes. Que si yo puedo ellos también, y que si por algún momento me van bien es porque me he criado en un entorno donde los sueños se palpan y donde la riqueza de la sencillez de la gente me inspira a hacer lo que hago de la manera que lo hago. Yo quería que fueran partícipes y que supieran que son grandes. Si yo llego lejos ellos llegan conmigo, adonde vaya, ellos vienen conmigo.

Imagino que ese entorno suyo del que nos habla estará muy satisfecho con este tributo.

Están felices y eso es lo que yo quería. Sobre todo la gente mayor, para que sepan que su legado va mucho más allá. Para mí es arte, algo de un valor incalculable. Quiero que cuando ya no estén con nosotros se vayan sabiendo que son lo más valioso que yo tengo.

Ahí la figura primordial de su abuelo…

Exacto. También quiero que los niños sueñen a lo grande porque a veces parece que por ser un pueblo pequeño las cosas grandes solo pasan en la tele o simplemente no están a tu alcance o no son para ti. Yo quiero que sepan que si trabajan mucho, si luchan mucho, van a tener las mismas oportunidades que cualquier otro niño del mundo, nazcan en un entorno rural o en una gran ciudad.

Tenemos a María José Llergo de vuelta con este single, pero ¿para cuándo su segundo trabajo?

Este single no está en el disco, que saldrá cuando lo tenga listo. Este año he estado haciendo colaboraciones, algo que es muy inusual en mí porque no hago muchas, soy un poco selectiva en eso. He estado creando concepto y grabando un montón, tengo muchísimas canciones. Sigo componiendo cosas nuevas y bueno, estoy en pleno proceso creativo. No te voy a decir fecha de cuándo saldrá el próximo trabajo porque igual te digo una cosa y hago la contraria, sinceramente.

¿Tendrá hilo conductor?

Sí, todo lo que hago lo tiene y tiene un concepto y un porqué, nada es gratis (ríe).

Eso le da fuerza al final al trabajo conjunto, como el esqueleto que lo une

Sí, para mí tiene mucho más valor el contenido que el continente. Tiene que tener sentido por dentro y por fuera. El mensaje, el concepto, el porqué.

¿Cómo le ha ido el verano, cuénteme qué ha estado haciendo?

He estado de gira. Me he ido a cantar hasta Canadá, allí gusta mucho el flamenco. Ha sido un experiencia preciosa. También he estado en Braga; en Barcelona, en el Primavera Sound; en Oporto, en el Festival de Jazz de Montreal, que me hacía mucha ilusión estar porque es muy importante. También en el Festival de verano de Quebec, que es increíble; Tenerife, Málaga, acabo de estar en Logroño y esta semana me voy a Fuerteventura. En fin, tranquilita. tomándome un té en mi casa (ríe).

Mañana arranca el Concurso de Arte Flamenco de Córdoba, una cita mítica que cumple 60 años de trayectoria y de donde sale lo mejor del cante, el baile y la guitarra. ¿Qué piensa de este certamen?

Me parece increíblemente bueno que exista porque tenemos que conservar nuestro arte, nuestra herencia cultural. El flamenco es el legado de nuestra gente, es una cosa tan andaluza que no solamente nos ayuda a conocer la cultura sino a nosotros mismos. Es un acierto total que estas iniciativas se cuiden y perduren en el tiempo a largo plazo porque nos ayudan a conectar con nuestra esencia, así que enhorabuena por esos 60 años, todo un gran logro.