Júlia Truyol: «El teatro tiene muy poca oferta que hable con el lenguaje de los adolescentes»

Cuenta la actriz mallorquina Júlia Truyol que la esencia de la compañía catalana La Calòrica se parece a sus inicios profesionales y los del dramaturgo Joan Yago en Palma. «Nos conocemos desde los 12 o 13 años, hacíamos teatro juntos con la maravillosa maestra Leona di Marco y, como ya era mayor, quería cerrar la escuela y solo nos quedamos tres alumnos, Joan, David Marín y yo. Leona nos enseñaba el oficio trabajando, que es como se aprende, por lo que los fines de semana íbamos a hacer bolos por los pueblos con obras infantiles que Joan escribía, Leona dirigía y los tres alumnos interpretábamos. Éramos unos adolescentes que los sábados nos levantábamos a las siete u ocho de la mañana para ir a montar focos y escenarios por toda Mallorca, hacer las representaciones con vestuarios creados por nosotros, desmontar y volver a cargar todo en la furgoneta», relata.

Aquella «época preciosa» puso una semilla imprescindible en la exitosa compañía, cuyos inicios se asemejan a los de la historia de Truyol. Sus siete componentes (ella, Yago y Esther López son de sa Roqueta) aterrizan este fin de semana en la isla con la premiada obra De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, que se representará en el Teatre Principal de Palma (viernes), el Auditori de Manacor (sábado) y el Principal de Inca (domingo). «Es la primera vez que hacemos un triplete en Mallorca», se alegra. Traen un tema tan importante y amenazante como la emergencia climática, y a la actriz le gustaría «que acudan muchos jóvenes a verla». La epopeya ecologista, con el humor como marca de la casa La Calòrica, es intergeneracional, pero anima a los jóvenes porque «el teatro tiene muy poca oferta que hable con el lenguaje de los adolescentes y saque temas que les interesen», lamenta.

«Tenemos muchas compañías y muy buenas de teatro familiar, un hecho fantástico, aunque a partir de los 12 o 13 años parece que algo pasa y los profesionales nos olvidamos de crear discursos para este público objetivo. Hay muy poca tradición de dirigirnos a ellos y es extraño, ya que es una edad en la que comienzan a ser independientes». Truyol destaca que, además de obras atractivas, «se necesitan más facilidades a nivel económico debido a que no tienen dinero». Como ejemplo de «una buena política pública», la actriz explica que «en Madrid, el Centro Dramático Nacional pone a la venta a cinco euros cualquier entrada para jóvenes a partir de 40 minutos antes de cada función. Puede que les toque un sitio lejos, pero viven la experiencia, se les inculca el gusanillo y las butacas no se quedan vacías».

En De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, los espectadores asisten a dos tramas interrumpidas por un monólogo. «En la primera hay un congreso negacionista con una periodista, un cura, un doctor, una representante de la industria energética (Júlia Truyol) y otros personajes, mientras que la segunda historia es autoficción y los intérpretes de La Calòrica explicamos un hecho que ocurrió en nuestro local con las cañerías», detalla sobre la obra escrita por Joan Yago y dirigida por Israel Solà. La anécdota da pie a abordar por qué la emergencia social queda relegada tras otras urgencias, una situación que se ha agravado después de la covid. «Desde el principio avisamos de que la representación se remonta a 2019 y que nadie ha oído hablar de la pandemia. No sabíamos si llevarla al presente, pero al final optamos por dejarla ahí porque ahora nos hemos vuelto mucho más individualistas y la prioridad de la emergencia climática es aún menos prioritaria. Se necesitan soluciones colectivas, aunque la mayoría de la gente no está por la labor», reprocha.

Innovación escénica

En esta obra, el lenguaje escénico de la compañía da un paso más y los personajes a los que dan vida entre todos (varios cada actor) «son representados sin cambios de vestuario o peluquería, sino simplemente con gestos, voces o pequeñas modificaciones. Fue un reto muy chulo y a la vez difícil, porque nos costó encontrar el tono», explica Truyol. También han innovado al introducir por primera vez en sus creaciones el lenguaje audiovisual y a la actriz Mónica López, que no pertenece a La Calòrica.

Sobre el proyecto más reciente de la compañía catalana, parece premonitorio. Es un capítulo de la miniserie Incidents, producida por El Terrat, y «trata sobre una crisis de abastecimiento de gas en Cataluña. Teníamos pensado el tema desde hacía tiempo y fue ideado, escrito y rodado antes de la guerra de Ucrania», concluye sobre una trama que al principio tildaron de «conspiranoica».