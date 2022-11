Les bombes brutes

Putin amenaça de nou. Cada dia les tropes russes tornen a bombardejar les ciutats ucraïneses, els ports, els camps de blat, les riberes del riu. Cada dia ens veiem obligats a encarar-nos amb les llistes de morts, amb el martiri de la població civil que no sap per on ha de fugir, esmaperduda. Cada dia noves ciutats queden reduïdes a un caramull d’enderrocs i runes. I sota les runes, més morts, més fam, més pobresa. Dies passats, no gaires, Putin advertia que ens trobam en la dècada més perillosa i imprevisible des de la Segona Guerra Mundial. És una amenaça? És probable que sigui una amenaça. I una nova jornada de destrucció segueix a una altra. Els avions de la força aèria russa tornen a bombardejar les ciutats i els pobles, cada dia, també durant la nit. La civilització russa està amenaçada! crida Putin.

Les guerres ens aporten paraules que desconeixíem. La darrera aportació al vocabulari bèl·lic és l’expressió: «bombes brutes». Però no ho són totes brutes, les bombes? Què marca la diferència entre una bomba bruta i una bomba neta? Rússia acusa Ucraïna de preparar un arsenal de bombes brutes. Es tracta d’una estratègia de Putin per tenir via lliure i poder fer i desfer al seu antull qualsevol atac, alhora que tracta de justificar-lo. El president ucraïnès Volodímir Zelenski ho ha negat rotundament. I s’ha apressat a fer-ho. Nosaltres no preparam aquestes bombes. Tot plegat entra dins els plans de la campanya sobre armes nuclears que es ventila des de Rússia.

Però hi ha unes bombes més brutes que les altres? No sabria dir-ho. Les bombes, com totes les armes, sempre són brutes. Ho són les granades, els projectils antiaeris, la pistola, el tanc, el revòlver. Se’n diu brutes perquè es tracta d’artefactes contaminats amb material químic o radioactiu. Una arma que Rússia acusa Ucraïna de fabricar-les. Una barreja d’explosius convencionals: dinamita, perdigons radioactius que es dispersen i destrueixen per expansió tot allò que toquen. El resultat, com són els resultats de les guerres, sangonós i brut. En això consisteixen els efectes d’una bomba bruta? I la contaminació radioactiva que s’escampa sobre la zona afectada.

En el transcurs de la campanya russa sobre la utilització d’armes nuclears emergeix la pregunta: S’atrevirà Putin a pitjar el botó? Estats Units adverteix Rússia que hi haurà conseqüències si llança una bomba bruta a Ucraïna, però la situació s’enverina. Quines conseqüències? Les darreres notícies: Rússia projecta liquidar tots els líders polítics i militars ucraïnesos, alhora que compra milers de drons kamikazes a Iran per endurir els atacs. Els drons porten l’explosiu a la cabota i rebenten en tocar l’objectiu i destrueixen tot el que es posa al seu abast. També són una bomba bruta?

Les ciutats ucraïneses, degut als atacs massius russos contra les instal·lacions energètiques de diverses regions, es troben sovint sense llum, sense aigua potable. He vist fileres d’homes i dones amb un càntir de plàstic a les mans per si podien arreplegar una mica d’aigua. El govern ucraïnès demana ajut internacional per restaurar el subministrament energètic. Putin els diu que el proper hivern serà un infern, que comencin a preparar-se pel fred, la fam, la manca d’electricitat. Crear un infern és miserable i inhumà. És trist, però els homes són a vegades capaços de crear un infern, de planificar-lo. No és la primera vegada que ho hem vist al cor d’Europa. Els inferns sorgeixen de la intel·ligència dels homes i les dones. Els inferns són una creació humana. Una maquinària que es posa en marxa i que difícilment pot aturar-se. No hi haurà primavera a les valls d’Ucraïna. Mentre, les bombes brutes apareixen dins l’horitzó.