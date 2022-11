Carmen Linares: «Maria del Mar Bonet y yo vamos a tirarnos a la piscina»

La cantaora Carmen Linares, que acaba de recibir el Premio Princesa de Asturias de las Artes, tenía ganas de «hincarle el diente a Maria del Mar Bonet. Me dije: ahora o nunca», bromeó ayer la leyenda viva del flamenco. Ahora es esta este viernes en la inauguración del Jazz Voyeur Festival en Trui Teatre a partir de las 20,30 horas. «Vamos a tirarnos a la piscina», avanzó sobre la «sorpresa» que cantarán juntas en Palma. «Creo que será algo muy libre por parte de las dos, va a ser emocionante», según añadió sobre un repertorio en el que cada artista se moverá en su terreno musical, unidas en un mismo escenario.

Linares invitó a la mallorquina a Cantaora: 40 años de flamenco por «el respeto y admiración» que siente hacia ella y porque, «claro, escucharla cantar... Tiene una voz maravillosa», destacó quien tenía a Bonet en sus discos de juventud. «Por eso es una satisfacción venir al festival y poder estar con ella», como ha hecho en los conciertos anteriores con artistas de la talla de Joan Manuel Serrat, Luz Casal, Estrella Morente, Pitingo, Miguel Poveda, Marina Heredia y otros muchos, enumeró.

Códigos similares

El Jazz Voyeur, con 15 ediciones a sus espaldas, tiene a la maestra del flamenco como protagonista del cartel. A ella no le sorprende la mezcla de géneros debido a que ambos «tienen cosas en común, como la actitud ante la música y unos códigos que nos permiten volar, improvisar. Esto se echa mucho de menos cuando participas en algún otro tipo de música en la que hay partituras y donde, lógicamente, tienes que ceñirte a lo que está escrito. Los músicos de jazz y de flamenco se entienden muy bien», explicó. Señaló que conocer esos códigos les permite «disfrutar muchísimo más de la música a la hora de interpretar. No pasa nada al alargar un compás, sabemos dónde hay que recoger y terminar. Muchas veces otros músicos se sorprenden de esto», en palabras de Carmen Linares, que aplaude el mestizaje entre ambas disciplinas.

El espectáculo de esta noche contará además con la bailaora Vanesa Ibar, «extraordinaria», que la acompaña durante su gira y permite a la cantaora mostrar la importancia que tiene la danza en su trayectoria musical. Comenzó «hace más de 40 años cantando para el baile» y después inició su carrera tanto en solitario como con la bailaora María Pagés, quien comparte con Linares el Premio Princesa de Asturias de las Artes. También habló de la noche de los prestigiosos galardones, que se celebró el pasado viernes y donde ambas embajadoras del flamenco en el mundo ofrecieron un original «discurso».

«Al sugerirnos si nos apetecía, dijimos: ¿por qué no?, es nuestro discurso. Yo canto y ella baila. Lo hizo antes Barbara Hendricks y fue un regalo», explicó sobre su «improvisada» interpretación en el teatro Campoamor de Oviedo. «Salió con todo el corazón y a la gente le encantó este testimonio de arte en lugar de hablar y agradecer». Y contó como anécdota que, como la alfombra era gruesa, María Pagés no podía zapatear, por lo que optaron por un baile con mantón. Escogieron el tema unos días antes, el poema Con tu voz, de Juan Ramón Jiménez, que además de gustarle «muchísimo» a Linares, «está inspirado en una tonada, que es uno de los cantes más primitivos del flamenco, y tiene la métrica justa», detalló de la creación que también canta en su disco Raíces y alas. «Raíces que vuelen y alas que arraiguen, ese era el aforismo que utilizaba Juan Ramón y no hay nada más bonito para definir la evolución. Claro, era un poeta maravilloso».

Durante la presentación de su espectáculo de hoy en Palma, el impulsor del Jazz Voyeur Festival, Roberto Menéndez, aseguró que «será una noche inolvidable, muy especial». «Como si fuera poco que esté Carmen Linares, con sus músicos, palmeras y bailaora; ocurrirá eso cósmico que a veces se da en el Mediterráneo de unir a nuestra gran dama de la música de Mallorca, Maria del Mar Bonet, con quien viene de ganar todos los premios y ha improvisado ante reyes, reinas y princesas».

Cierre con gospel

Menéndez no se olvidó del resto de la programación, que este año vuelve a ser internacional, con la participación de artistas locales que actuarán como invitados en cada uno de los conciertos y con una nueva Big Band formada por jóvenes del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Para la clausura, el Jazz Voyeur Festival tendrá el concierto de gospel de Black Heritage Choir, que hará un homenaje a Aretha Franklin en el 50 aniversario de la grabación de Amazing Grace, «el más vendido de la historia del gospel». Las 17 voces del coro lo interpretarán y al final del espectáculo se unirá el Mallorca Gospel Choir.