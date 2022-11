Julia Medina: «Escribir canciones es mi mejor terapia»

Julia Medina (Cádiz, 27 de noviembre de 1994) ofrecerá un concierto en Mallorca el 18 de noviembre, en Sa Cova de s’Embat, en el marco de su gira Epicentro On tour. La artista andaluza dio su salto a la fama en la edición 2018 de Operación triunfo, en la que quedó quinta, y fue una de las grandes sensaciones del talent show. Ese impulso le sirvió para grabar su primer disco, No dejo de bailar, publicado en 2019. El año pasado sacó adelante su segundo proyecto, Epicentro, un disco de confirmación en el que la cantante ha ofrecido una versión de sí misma más madura y completa. Las letras giran en torno a un viaje introspectivo con el que ha querido profundizar sobre sus dudas y sentimientos sin dejar atrás su visión siempre optimista del futuro.

La intérprete, que ha estado de vacaciones este mes de agosto después de unos meses frenéticos actuando por varias ciudades del país, confiesa entre risas que tiene «muchas ganas de volver a actuar. Para mí esto es como una droga y tengo el mono al cien por cien». Este será el primer concierto que ofrecerá en Mallorca y aunque admite que ha visitado en algunas ocasiones la isla afronta con una «ilusión especial esta actuación. Nunca he dado un concierto aquí y estoy muy impaciente, ¡quiero que llegue ya!».

Epicentro fue escrito prácticamente en su totalidad en los tiempos de pandemia. «El proceso de creación surgió un poco desde el aburrimiento del confinamiento, con tantas horas muertas te da mucho tiempo para reflexionar. En esos momentos vivía con el que era entonces mi pareja (Gonzalo Hermida) y la verdad es que nos entendíamos muy bien, escuchábamos mucha música y eso también lo hizo mucho más fácil. Lo disfruté muchísimo», comenta la cantante.

Las letras de algunas canciones de este trabajo, como Idas y venidas, Errores buenos o Qué será de mí, sacan el lado más íntimo de la gaditana. «Escribir siempre ha sido mi mejor manera de hacer terapia, la música me sirve para sacar lo que más me acongoja. Es mi vía de escape», reflexiona la artista. «Aun así no puedo apostar todo a la música en ese aspecto», dice sonriente la andaluza y es que Medina admite sin tapujos que «sigo yendo al psicólogo, trabajar la salud mental es un aspecto muy importante para mí y creo que lo debe de ser para todos».

Aunque el proceso de inspirarse y escribir es muy gratificante, Medina no tiene dudas y admite tajante que «prefiero más el concierto que el estudio. Me llena más. En el escenario es cuando siento que comparto todo con la gente y eso es lo que realmente me realiza como artista y hace que todo valga la pena».

La artista aun no tiene un proyecto definido para el año 2023 pero descarta en absoluto descansar. Señala que «afronto el año que viene con un poco de incertidumbre, tengo claro que voy a a seguir haciendo música pero este mundo es bastante incierto». Los músicos están hechos de otra pasta y Medina no es ninguna excepción. Ella no puede parar de escribir y confiesa que «sí, estoy haciendo canciones. ¿Si van a salir o no? Pues no lo sé pero lo que sí puedo decir es que letras hay».