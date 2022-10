Josep Lluís Pol: «Las matemáticas están en todo lo que nos rodea»

¿Qué tienen en común una escalera de caracol, un reloj de arena, el castillo de Bellver y la Luna? Pues que todos estos elementos aparecen referenciados y relacionados con las matemáticas en el libro Patrimoni i cultura matemática a les Illes Balears que ha escrito Josep Lluís Pol y ha editado El Gall.

Se trata de una obra que puede calificarse de humanista, por la enorme inclusión de saberes que contiene, pues en ella encontramos una cantidad variada de disciplinas, entrelazadas entre sí como si fueran los hilos de la «roba de llengües», que, por cierto, también tiene su capítulo en el volumen que comentamos.

Estructurado en cincuenta capítulos, el libro es fruto de la observación que desde hace años realiza el autor hacia todo lo que le rodea. Pol observa la naturaleza y el patrimonio con ojos abiertos a través de una mirada matemática. Sin esa capacidad de observación, de atender a lo que nos rodea, es imposible relacionar a Arquímedes con las almazaras o la teoría matemática de nudos con una escultura de una rotonda.

«La idea de relacionar la vida con las matemáticas se me ocurrió en el año 2005, cuando el matemático catalán Claudi Alzina, uno de los grandes en el campo de la divulgación científica, impartió una conferencia para inaugurar la Societat Balear de Matemàtiques-Xeix con el título de Cultivar la mirada matemática y en la que aconsejó observar el entorno de otra manera, con ojos abiertos hacia la ciencia y a la matemática en particular», afirma Pol. Y añade: «Desde entonces he seguido el consejo y aquí está ese trabajo en forma de libro, que es fruto de haber intentado conocer, desde las matemáticas, nuestro entorno, tanto el urbano como el natural».

Josep Lluís empezó a redactar artículos sobre el tema en la página web de Xeix, a la que, por cierto, conviene acercarse muy a menudo, pues contiene noticias, juegos, artículos que hacen que esa materia, las matemáticas, muchas veces injustamente calificada de difícil, se nos haga más atractiva. Con el tiempo y desde hace dos años, esos artículos fueron tomando forma de libro en la mente del autor, quien ha ido madurando la idea hasta plasmarla en ese producto que intenta hacer ver que las matemáticas no van por un lado y la vida por otro.

«Y es que las matemáticas están en todo lo que nos rodea», afirma Pol. «En cualquier situación y en cada vivencia diaria, si nos paramos a pensar, estamos haciendo matemáticas. ¿O no es aplicar matemáticas el hecho de comprobar si las monedas del cambio que nos dan al ir de compras son las correctas? ¿O el hecho de mirar el reloj y acelerar cuando comprobamos que llegamos tarde a una cita? Todo eso es hacer matemáticas», se pregunta y responde el autor.

Cincuenta colaboradores

La estructura, el diseño y el formato del libro constituyen un valor añadido pues contribuyen a hacerlo más atractivo. Cada uno de los cincuenta capítulos ocupa dos páginas del volumen y está formado por tres partes diferenciadas: la página de la izquierda contiene una fotografía de algún elemento natural, arquitectónico o patrimonial de Balears y en la de la derecha está la explicación y su relación con las matemáticas hecha por el autor junto a otro texto, escrito por un colaborador (uno diferente por capítulo) y en el que se amplía la información. «Poder contar con esos cincuenta colaboradores», añade Pol, «ha sido un lujo, ellos amplían y mejoran mis aportaciones, como también lo hacen las fotografías de Jaume Gual, Joan Roig y Joan Antoni Díaz, entre otros, pues sin ellas, sin sus imágenes, hubiera sido muy difícil, por no decir imposible, sacar adelante el libro».

La publicación es la número 30 de la colección Ramon Llull. «Es un honor que ese volumen pertenezca a la colección que lleva el nombre de uno de los personajes más interesantes de la Edad Media y que bien podemos considerar también como matemático», añade Josep Lluís. Llull, por cierto, está repetidamente referenciado en el libro y en uno de los capítulos se explica su relación con las matemáticas.

Preguntado sobre a quién va dirigida la publicación, Pol contesta: «No es un libro para especialistas, en absoluto. En él no encontraremos fórmulas ni teoremas ni operaciones aritméticas, es otra cosa. Hay más texto e imágenes que números, así que va dirigido a cualquier persona interesada por la cultura, entendida como expresión no elitista. No hace falta tener conocimientos previos para entenderlo». Ni para disfrutarlo, podemos añadir.

Del libro se harán dos presentaciones, una más restringida a colaboradores, el próximo día 4 (en Can Oleo), y otra abierta a todo el público, el día 13 en Raixa, a las doce del mediodía.