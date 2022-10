Donovan remata en Manacor un disco inédito de los años 90, ‘Gaelia’

Como los más grandes, caso de Queen, que hace unos días lanzaba una canción inédita con la voz de Freddie Mercury, Face it alone, o Dylan, que cada dos por tres sorprende con nuevo material rescatado de décadas pasadas, Donovan (Maryhill, Glasgow, 1946), además de una voz memorable, un don para componer temas inmortales y aura, también tiene un tesoro: un sinfín de canciones sin publicar, grabadas en su momento, pendientes de ver la luz. Una de esas joyas, a la que está dando forma en los Calma Estudis de Manacor, con la ayuda del ingeniero de sonido y productor Josep Umbria, es Gaelia, un álbum inédito que se grabó alrededor de 1990 y en el que participaron, entre otros, el guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour, y el violinista Nigel Kennedy, conocido por sus arriesgadas interpretaciones, como la que realizó de Las cuatro estaciones de Vivaldi, de la que llegó a vender más de un millón de discos, todo un hito en el campo de la música clásica.

«Gaelia es un disco magnífico, un álbum de 17 canciones, muy folk, con puntos eléctricos. Lo grabó en los años 90, una época en la que Donovan estaba en un momento brillante. La idea es publicarlo a finales de este año o principios de 2023, en formato digital, para todas las plataformas, y también en cedé», comenta Umbria.

Lover o lover, canción en la que domina la siempre reconocible guitarra de David Gilmour, y Watching the Sun Go Down, un tema más acústico, con didgeridoo, ejecutado por Steeve Cooney, son dos de las piezas de Gaelia, álbum para el que Donovan, a la guitarra acústica, armónica y voz, contó con una larga lista de colaboradores: Sharon Shannon, al acordeón y violín; Noël Bridgeman, congas, batería y percusión; Anthony Thistlewait, mandolina y slide mandolin; Colin Blakey, silbatos y flautas; Eleonor McIvoy, violín y coros; Maire Bhretnach, violín, cuerdas celtas, coros y violín eléctrico; Dan Fitgerald, pandereta; el citado Steeve Cooney, al bajo, didgeridoo y guitarra acústica; Mandy Murphy, coros; y Astrella Celeste, voz hablada.

Todavía no está definida la mezcla que recibirá este esperado Gaelia, aunque sí se respetarán todas las grabaciones originales de un disco cuyos arreglos corrieron a cargo de Maire Bhretnach y la grabación, de Dan Fitgerald.

Donovan, que reside a caballo entre Manacor y Cork (Irlanda), «está recuperando mucho material que tiene en el tintero, siempre ilusionado y siempre innovando», comenta Umbria.