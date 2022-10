Antiga, cambra, dansa, per a jover i per a tothom

Com cada dissabte, podem encetar el cap de setmana amb música d’orgue, ja que a Alaró, l’organista Miquel Bennàssar ens oferirà a les 11.30h el seu tradicional concert amb obres de Théodore Salomé, Jehan Alain, Bach i una improvisació sobre La dama de Mallorca.

Segueix a Palma el Festival de Música Antiga i ho fa amb una proposta singular que intenta acostar la música interpretada amb criteris historicistes a tots els públics i en especial als nins. És per això que paga la pena recomanar el concert que aquest dissabte (18h) i aquest diumenge (12h) oferiran en el Teatre Xesc Forteza l’Ensemble Musicantes i el Grup de Teatre Tantachán. En el programa, titulat Les aventures de Martín, ens trobarem música de Guillaume de Machaut , d’Alfons X i algunes altres obres medievals.

També per a aquest dissabte i aquest diumenge en el Convent de Manacor (20.30h) i en el Teatre de Llubí (19h) respectivament, l’Orquestra de Cambra de Mallorca, dirigida per Bernat Quetglas, oferirà la seva versió dels Concerts dels Brandemburg números 1 i 2 així com la Suite número 2, de Bach. El violinista francès Olivier Charlier encapçala un grup de solistes format per Javier Lasarte (trompeta), Enrique Sánchez (flauta), José María Ferrero, Juan Rodríguez i Bruno Lucas (oboès), José Fortea i Abdó Sancho (trompes) i Josep Tatay (fagot).

Dissabte horabaixa (19h) i en el cine Rívoli de Palma, Les cançons perdudes, una reconstrucció poètic musical de la vida de Margaret Zimbal, amb dramatúrgia de Jaume Miró i direcció escènica i musical de Joan Fullana, tot interpretat per Toni Fuster, Biel Bisquerra i Jaume Miró.

Una hora més tard i a l’Espai 36 de Sant Llorenç des Cardassar, jazz de la mà del grup S’Arrual Jazz Mort, que fa una gira per celebrar els seus trenta anys d’existència.

De cara a diumenge tenim a l’Auditori de Manacor (18.30h) el sextet de pop-rock O-Erra, que presenta el seu disc Imaginari.

En el Teatre Principal de Palma, també diumenge (18h), l’espectacle La mort i la doncella, en el qual Asun Noales fa una revisió en forma de dansa del famós quartet de Schubert del mateix títol, una de les peces clau per entendre el romanticisme musical europeu.

I ja que parlam del quartet de Schubert, podem acabar el cap de setmana musical anant a Bunyola, per escoltar, en el Teatre (18.30h), la lectura que en farà de la mateixa obra el Quartet Ocal, format en el sí de l’Orquestra Ciudad de Almería. Aquest grup oferirà a més de l’obra de Schubert el quartet conegut com Cartes íntimes de Janácek.