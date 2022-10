El director Tim Lewiston y el actor Colm Meaney presentarán este sábado There’s always hope, en el cine Augusta y dentro de la programación del festival Evolution. Ambos tienen en proyecto una película de elevado presupuesto que se rodará en Mallorca, aún sin fecha definida, según ha anunciado el realizador.

Lewiston y la joven actriz Hanna Chinn, que debuta en There’s always hope, acompañados del productor Arran MacLennan, han ofrecido una rueda de prensa este viernes en el Hotel Portixol, sede oficial del Evolution. Tanto el director como la intérprete, que encarna a la hija de Meaney, han alabado la profesionalidad y generosidad del actor irlandés y su “magnetismo” para la cámara.

En There’s always hope, Meaney es un autor de éxito obsesionado por escribir su obra maestra ve cómo su matrimonio, con la que es su agente y editora, fracasa. Mientras se refugia en Portugal, su esposa es quien explica la separación a su hija.

Tim Lewiston, que ya había trabajado hace años con Meaney, ha anunciado que repetirán colaboración, produciendo otro filme, que se rodará en Mallorca, donde Meaney tiene casa. Sobre este proyecto, el director ha comentado que están negociando hacerse con los derechos de una novela que el actor de Café Irlandés, The Commitments, The Road to Welville, The Snapper, Layer Cake, Bel Ami o El Perfecto desconocido quiere llevar a la gran pantalla.

La novela, de autor alemán, trata de un piloto que llega a Mallorca en los años 30 y se relaciona con artistas residentes en la isla. Al estar en negociaciones para poder adaptarla al cine, Lewiston no ha querido dar muchos más detalles.

En esa futura película, Colm Meany será productor y también tendrá un papel, todavía no decidido ha avanzado Lewiston, quien prevé contar con un elenco conocido. “Todos los personajes del libro son increíbles”, ha señalado Lewiston.

El pasado año, Colm Meaney participó en la miniserie de Toni Bestard, que se rodó en parte en la sede de Diario de Mallorca.