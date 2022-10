La Academia de la Televisión ha otorgado uno de los premios Iris del Jurado 2022 a la docuserie Rafa Nadal Academy (Movistar Plus+ y Prime Video) “por mostrar con una cuidada realización en una serie documental el esfuerzo y el trabajo de superación de los jóvenes para alcanzar su sueño. Por transmitir los grandes valores del tenista mallorquín a través del día a día en uno de los centros educativos y de alto rendimiento deportivo de referencia a nivel mundial”.

La miniserie documental de cuatro episodios presenta la metodología con la que entrenan a diario los jóvenes jugadores de la academia ubicada en Mallorca. A lo largo de los capítulos, se puede ver la evolución de algunos de los tenistas más prometedores del centro ubicado en Manacor durante cuatro meses de entrenamiento, siguiendo el método de entrenamiento que tan buenos resultados ha dado al mallorquín en su carrera deportiva, ha remarcado la Rafa Nadal Academy, institución que ha cumplido ya seis años.

"La docuserie pretende reflejar cómo la Rafa Nadal Academy by Movistar combina la enseñanza deportiva de alto rendimiento y la docencia escolar con el fin de formar excelentes tenistas y grandes personas para la sociedad, siguiendo así los inspiradores valores del propio Rafa", ha añadido la academia en su comunicado.

Los Premios Iris del Jurado nacieron en 2016 con el objetivo de reconocer, entre los diferentes oficios de la televisión, a programas y profesionales que han destacado en la temporada televisiva. El comité profesional encargado de la deliberación de los Premios Iris del Jurado 2022 ha estado compuesto por los Premios Talento de la Academia: Pilar Blasco, Seli Martínez y Felipe Mellizo y los miembros de la Junta Directiva de la Academia: Beatriz Maesso, Jota Abril y Joana Carrión.

Los jugadores protagonistas

Los jóvenes jugadores que protagonizan la serie son Casper Ruud, que se ha convertido, junto a Rafa Nadal, en el único jugador del circuito capaz de llegar a dos finales de Grand Slam (US Open y Roland Garros); Dani Rincón (Campeón del US Open Junior en 2021), quien ha logrado sus dos primeros títulos profesionales en el circuito ITF y ha alcanzado otra final; Alex Eala, primera jugadora filipina de la historia en proclamarse campeona individual de Grand Slam en el US Open; Abdullah Shelbayh, con sus dos primeros títulos profesionales este año; Jaume Munar, que está cuajando una de las mejores temporadas de su carrera tras ganar los torneos ATP Challenger en Perugia y Marbella y alcanzar los cuartos de final del torneo ATP de Gastaad; Max Basing, quien ha logrado una beca para poder estudiar en Stanford y ser el Rookie del año en la ITA Northwest Region gracias a sus 11 victorias individuales y 6 de dobles a lo largo de la temporada. Por último, Ariana Geerlings, que, tras sufrir una grave lesión que le mantuvo un año alejada de las pistas, ha vuelto a la competición conquistando los torneos ITF World Tennis Tour Juniors de Gran Canaria, Alicante y Lousada, Portugal y este pasado verano se ha proclamado subcampeona de España Junior.