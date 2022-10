Tallers16, un espacio abierto a la experimentación de la ilustración y las artes gráficas con sede en el barrio de Pere Garau (Carrer Nicolau de Pacs, 16), ha programado para el próximo martes 1 de noviembre, festividad de Tots Sants, el taller ‘Tardor i tradició’. Una actividad con la que se quiere recordar que la de “Halloween es una tradición que pertenece a muchas culturas y que cada una la ha vivido y construido a su manera, como la mallorquina, que la celebra con la Nit de les Ànimes”.

Este espacio nació hace 4 años como taller propio y ahora se abre a los vecinos ofreciendo actividades. “Nacimos a raíz de un coworking y decidimos juntarnos para compartir un espacio y dotarnos de unas herramientas. En estos cuatro años nos hemos ido consolidando y ahora es cuando queremos compartir con la ciudad todo lo que nos interesa. Nuestra filosofía es hacer un poco de barrio, ser muy asequibles para nuestros vecinos y que tanto los más pequeños como también los adultos, incluso los de la tercera edad, tengan un local donde encontrarse, divertirse y experimentar”, explica Mireia Cabaní, ilustradora y arquitecta.

Ahora se va organizando un colectivo de profesionales, entre los que se encuentran la ilustradora y maquetadora web Blanca Jaume; Lorena Varea, profesora de ciencias e ilustradora que ha ganado este 2022 el certamen de cómic de Art Jove; el diseñador gráfico Damià Rotger; la pintora y experta en grabado y encuadernación artesanal Paty Chakana; la comunicadora audiovisual especializada en animación Elitxo Garayalde; o Aina Llobera, ilustradora y artista digital, precisamente una de las monitoras del taller ‘Tardor i tradició’.

El taller ‘Tardor i tradició’ estará centrado en descubrir qué es una ‘ànima’, una ‘bubota’, una ‘bruixa’ y qué rol desarrollan en las rondallas. También se contará alguna rondalla, se trabajarán las calabazas, tanto las autóctonas como las americanas, y se profundizará en el otoño, cuando la naturaleza tiende a recogerse, a adormecerse. “A los niños Halloween les gusta tanto que no la pueden anular. ¿Cómo les vamos a quitar una fiesta con la que disfrutan y se divierten? No la podemos quitar. Se lo tienen que pasar igual de bien, pero hay que ayudar a recuperar la rondallas, que igual no las tenemos presentes y son fabulosas, porque realmente hay muchas rondallas de miedo, con unos personajes fantásticos. Se trata de que puedan valorar lo que tienen más cerca, lo que sus abuelos de aquí vivían, jugar entre la moda y lo local y sobre todo que disfruten y aprender a convivir, a pintar, a dibujar”, subraya Cabaní.

La respuesta que Tallers16 está teniendo entre los vecinos de Pere Garau está siendo “espléndida”. Es un espacio “muy flexible y lúdico”, que aspira, con el tiempo, a conquistar a los habitantes de Son Gotleu, “que nos quedan muy cerca”.