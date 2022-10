Gloria Berón: «¿Hay algo más conmovedor que una voz blanca?»

Ha sido cantante profesional y como tal ha cantado obras de diversos autores, entre ellos Wagner. Ahora se dedica más a la dirección coral y ha sido nombrada directora de la Escolania Vermells de la Seu.

¿Por qué decide dirigir un coro de niños?

Y yo le pregunto: ¿Hay algo más conmovedor que una voz blanca? El canto, el llanto, la risa de un niño es la cosa con más potencia a la hora de transmitir. Y sí, poder dirigir un coro de voces blancas es una cosa que me conmueve.

¿Cómo ha sido el camino para llegar a la dirección de ese coro de voces jóvenes?

He de decir que desde siempre una de las cosas que más me han satisfecho es la de dirigir coros de pueri cantores, cosa que he hecho repetidamente. Desde la Seu conocían mis trabajos en ese campo, así que cuando me llamaron desde la diócesis para dirigir el coro, dije que sí de inmediato.

¿En qué momento del trabajo están ahora?

Pues en plena temporada de audiciones. Hemos ampliado a voces de cualquier parte de la isla. Cosa nueva, pues hasta hace poco las voces de las que se nutría el coro de niños de la Seu procedían del colegio San José Obrero. A partir de ahora podrán formar parte alumnos de cualquier centro educativo a partir de los siete años y hasta los trece, pues es bueno que se forme con nosotros desde los inicios. Es por ello que a cada niño que entre a formar parte del coro se le dará educación musical gratuita. Una hora a la semana. Y otra cosa que me gustaría introducir: las sesiones de un fin de semana juntos para compartir experiencias musicales y de relación social. Para mí, pertenecer a un coro es algo más que cantar juntos. Las voces deben conocerse, apreciarse. Si en un grupo vocal no hay estimación, aprecio entre los miembros, el resultado no es el adecuado, no suena bien.

¿Qué condiciones debe tener cualquier niño que quiera pertenecer al coro?

Primero quiero decir que no se exige experiencia alguna. Puede venir a probar cualquier joven, con o sin conocimientos musicales. Les hacemos una prueba auditiva, de oído. La voz puede entrenarse, el oído es más difícil. Por tanto, nos interesa más que sepa escuchar y entonar que el hecho de tener buena voz. Y otra cosa importante es el compromiso. Queremos tener niños comprometidos con la institución. Nosotros ponemos el cincuenta por ciento, el chico y la familia deben poner la otra mitad.

¿Cómo pueden apuntarse a las audiciones?

Los padres pueden escribir un mail a escolania@catedraldemallorca.org y nos pondremos en contacto con ellos.

Hablemos de los ensayos y del trabajo que esos niños deberán realizar.

Los ensayos serán de uno por semana y los conciertos, en principio, estarán relacionados con las funciones litúrgicas de la Catedral, interviniendo una vez al mes en las transmisiones de la misa dominical que ofrece IB3 televisión. Y aquí es donde quiero introducir, en las obras que cantemos y en la actitud de los chavales, un aire de positivismo, de alegría, porque ¿quiénes son los que siguen las misas por la tele? Pues personas que no pueden moverse o bien que tienen dificultad paras hacerlo. Así que debemos transmitir alegría.

¿Para cuándo podremos escuchar a esa renovada formación?

Pues durante este mes terminaremos las pruebas, luego empezaremos los ensayos y veremos cuál será la primera aparición. Lo decidiremos conjuntamente con el Maestro de Capilla que es Joan Company.

Repertorio litúrgico, imagino.

En principio sí, aunque según veamos y con el tiempo podemos introducir otro repertorio para ofrecer conciertos fuera incluso de la Catedral. Tenemos todo el apoyo de los que rigen La Seu. Y es que el repertorio litúrgico puede ser tan atractivo como el profano, hay maravillas en la música religiosa de todos los tiempos, incluso en la de hoy mismo. Litúrgico no quiere decir antiguo ni aburrido. Y quiero añadir que más de un cincuenta por ciento será en catalán y otro porcentaje menor en latín.

Usted compagina este coro con el grupo de canto gregoriano que de la iglesia de Santa Eulàlia.

Seguiré con él, naturalmente. Incluso diré que lo ampliaremos con otras historias y proyectos, entre ellos el de la creación de una escuela de canto gregoriano específica para mujeres. O sea que alternaré grupos de adultos con ese coro de la Seu. Ahora tendré dos amores musicales.

¿Proyectos con ese coro de adultos?

Estamos preparando un encuentro de coros litúrgicos para recaudar dinero para un orfanato en Varanasi. Y además hemos creado una formación de cámara, con doce voces, para abarcar un repertorio polifónico, desde las partituras del Renacimiento hasta las de hoy mismo, como las de Ola Gjeilo.