Orgue i molt més

Aquest cap de setmana podem dir que musicalment l’orgue serà un dels protagonistes musicals. Mirau:

Comencem avui per Alaró i per la Parròquia de Sant Bartomeu, a l’orgue del qual i com cada dissabte a les 11.30, l’organista titular, Miquel Bennàssar oferirà un recital amb peces de Xavier Gelabert, Georg Böhm, Bach i una Improvisació a partir de la cançó El Russinyol.

I d’Alaró passam a Santanyí, i a la Parròquia, ja que en el seu orgue Bosch tendrà lloc, també avui, el tradicional concert de Sa Fira que porta per títol Els Colors de l’Orgue, que tendrà la particularitat que serà comentat i donarà a conèixer, en cada una de les obres, els diferents sons de l’instrument. La sessió serà a les 12.30h. S’aprofitarà aquest acte per presentar la nova pàgina web de l’orgue i regalar un punt de llibre que s’ha editat.

I sense moure’ns de Santanyí, però demà diumenge (19h), podem acabar el cap de setmana amb un altre recital organístic. En concret el que oferirà Olivier Latry amb obres de Correa de Arauxo, Pablo Bruna, Joan Cabanilles, François Couperin, entre altres autors. La cosa promet si tenim en compte que Latry és professor en el Conservatori de París.

Però no només d’orgue ha de viure el melòman, també podem recomanar altres propostes que bé poden combinar amb les anteriors. Així, avui mateix i a la seu de la Fundació A.C.A. a Búger (19h), concert de Joan Izquierdo i les seves diferents flautes de bec. En el programa compositors com Debussy, Varèse, Berio, Montserrat Lladó o Gabriela Ortiz.

Una mica més prest (17h) i a la residència de persones assistides de Felanitx, concert de la Banda de Música. I a les 19.30, a Sa Congregació de Sa Poble, jazz amb S’Arrual jazz mort.

Retornant a demà diumenge, per una banda, tenim l’òpera Orfeo de Monteverdi en el Teatre Principal de Palma (18h). A la mateixa hora i a l’Auditori de Porreres, Alicia, el musical, amb la companyia de Rafel Brunet.

També demà a l’església de Bunyola (18.30) Ars Musicae presenta un programa de música i dansa barroca.

Tancarem aquestes recomanacions a Inca, ja que en el Principal demà (20h), Felipe Aguirre dirigirà una cinquantena de músics, entre els quals els membres de l’Orfeó L’Harpa d’Inca, el Cor i Ensemble de Percussió Euroclàssic els pianistes Francesc Blanco i Maria V. Cortès i els solistes Máriam Guerra (soprano), José M. Sánchez (tenor) i Lluís Sintes (baríton).