El ciclo de conciertos Es Gremi Sounds celebra el 19 aniversario de la sala palmesana. Ya están confirmadas las 8 fechas de las que formará parte esta cita sonora, con Hamlet, Técanela, El

Columpio Asesino, Toteking, The Crab Apples, Iseo & Dodosound, Rat-zinger y Maika Makovski como cabezas de cartel. Toda la información del ciclo se puede encontrar en su nueva web:

www.esgremisounds.com

Este 2022 Es Gremi Centre Musical cumple 19 años desde que Pepe Bauzá soñó con un espacio donde dignificar al músico y que fuera protagonista. En estos casi 20 años se ha sumado una escuela de música, más de 80 locales de ensayo, un café concierto restaurante y dos salas. Más de 4.500m2 dedicados al músico y a la música en directo. Es Gremi Centre Musical sigue apostando por apoyar la cultura con una programación semanal que abarca más de 400 conciertos al año y más de 500 grupos.

19 AÑOS - 19 ARTISTAS

Arrancará el ciclo aniversario este 22 de octubre con el regreso de Hamlet, 19 años después de tocar en la inauguración de Es Gremi en 2003 y con una de sus giras metaleras más importantes de los últimos años dentro de su “Revolu-Insomnio Tour 2022”. Un directo arrollador y un repertorio basado en las canciones más clásicas de su trayectoria, la banda madrileña asegura intensidad y pasión sobre el escenario.

Les seguirán en noviembre Técanela con un estilo único, caracterizado por el mestizaje de ritmos y un directo repleto de dinamismo y complicidad con el público, el dúo formado por la turiasonense Ariadna Rubio y el cántabro Jano Fernández, ha ido creciendo desde su origen en 2016 hasta convertirse en una de las bandas de referencia dentro de la nueva canción autor/a. Sus letras, cargadas de optimismo y buen rollo, y también de ironía y crítica social, son fruto de sus vivencias y de la realidad que les rodea. Después de unos años sin pisar la isla, por fin se podrá disfrutar de nuevo en directo de El Columpio Asesino. Una de las bandas más respetadas del indie rock estatal con un directo contundente y bailable. En una noche que se espera memorable, estarán acompañados por Colectivo da Silva, los niños malos pero buenos del pop granadino, y los locales Model Slaves.

Con una trayectoria impecable y una fama de directo arrasador, Toteking volverá a la isla dentro su gira “The Kingtape Tour” dónde repasará todos sus grandes éxitos. Calentará al personal El Hombre Gris, una de las realidades más interesante del hip hop balear, y acabará la fiesta Don Manolo Pinchadiscos en una sesión de lo más especial.

El 12 de noviembre será el turno de The Crab Apples, grupo musical nacido en Santa Eulàlia de Ronçana en un patio de instituto hace 10 años y que ha encontrado su lugar y su razón de ser. Vendrán acompañadas de Tiburona, que nos invitará a un baño en los mares del sonido salvaje. Las sirenas del Manzanares nos ofrecen sus nuevos cantos, con los que desearás tener branquias para no salir de sus corrientes, donde se encuentran los aromas sesenteros con la contundencia, bien dosificada, del punk latinoamericano y la urgencia del garage. Abrirán esa gran noche los locales Foraster, finalistas de Pop Rock 2022 y Vanity Rose, una banda alternativa formada en Mallorca a finales del 2017 y que no dejan de sorprender.

Tras un verano de conciertos memorables, Iseo & Dodosound llegarán a la Sala 1 de Es Gremi con todo su equipo para presentar su último trabajo ‘Blossom’, el tercer disco del dúo navarro. Su directo es una a ceremonia del delay, la pegada y el subgrave. Una fiesta llena de color. Presentarán sus nuevos temas y repasarán una florida discografía para renovar energías del público asistente, pues saben que no hay nada como el calor de las salas donde la vibra será única, una auténtica full experience.

Y del trip hop pasaremos al punk con aroma rockero de Rat-zinger, formados en Bilbao en el año 2009, adoradores del hardcore más chirriante, tercos supervivientes de una escena punk rockera y hardcoreta, la de Euskadi, que tanto ruido ha metido y que según podemos comprobar, sigue metiendo. Les acompañarán en esta velada de hardcore los mallorquines “Net Weight”, junto a “Danïo” y “Víctimas”.

Y cerrarán el ciclo aniversario Es Gremi Sounds 2022, la cantautora mallorquina Maika Makovski, fiel a sus raíces e incansable en la búsqueda de su propio carácter, como demuestra su último trabajo “MKMK”, que vio la luz el pasado 28 de mayo; un disco luminoso y ruidoso, de texturas, nacido para sorprender y agitar al oyente. Abrirán la velada los también mallorquines The Greuge, en un ejercicio de eclecticismo y con un sonido perfectamente reconocible que suena tremendamente personal combinando con naturalidad el hard rock con tintes de electrónica y blues.

ES GREMI SOUNDS 2022

HAMLET

SÁBADO 22 OCTUBRE – 21H – 20€ (+G.D.) Entrada anticipada

TÉCANELA

VIERNES 4 NOVIEMBRE – 21H – 15€ (+G.D.) Entrada anticipada

EL COLUMPIO ASESINO + COLECTIVO DA SILVA + MODEL SLAVES

SÁBADO 5 NOVIEMBRE – 21H – 22€ (+G.D.) Entrada anticipada

TOTEKING + EL HOMBRE GRIS + DON MANOLO PINCHADISCOS

VIERNES 11 NOVIEMBRE – 21H – 20€ (+G.D.) Entrada anticipada

THE CRAB APPLES + TIBURONA + VANITY ROSE + FORASTER

SÁBADO 12 NOVIEMBRE – 19:30H – 15€ (+G.D.) Entrada anticipada

ISEO & DODOSOUND

VIERNES 18 NOVIEMBRE – 21H – 21€ (+G.D.) Entrada anticipada

RAT-ZINGER + NET WEIGHT + DANÏO + VÍCTIMAS

SÁBADO 19 NOVIEMBRE – 19:30H – 15€ (+G.D.) Entrada anticipada

MAIKA MAKOVSKI + THE GREUGE

VIERNES 16 DICIEMBRE – 21H – 20€ (+G.D.) Entrada anticipa