El gallinero: Gritos de Wilson, colores de Miró

De las palabras de Alfred Jarry en Ubu roi brotó una admiración que Miró convirtió en marionetas, máscaras y dibujos. Un material imponente que decoró su taller y arropó la puesta en escena de la compañía La Claca cuando referenció a Franco apelando a lo sutil. Recoge ahora aquel talento escrito, pintado y representado un creador total. Robert Wilson, felizmente convocado por Es Baluard de Imma Prieto, aprovecha la vigencia y el propósito de los sátrapas, la cruel actualidad de sus bufones, el grotesco decir y hacer de los tiranos contemporáneos – mucho más cerca del cutre caudillo español que de la mística de Macbeth – para lanzar un grito desesperado, un urgente socorro, a la vez que una constatación: el rey corrupto siempre estuvo aquí y ahora se pasea sin disfraz, acabemos con él de una vez. Para dar dimensión al relato, a la metáfora, Wilson recrea el mironiano universo – vestidos, objetos, maquillaje… - y lo acompaña de un espacio sonoro inmenso, estridente, incómodo por momentos, redundante hasta lo hipnótico… sublimado por el continente perfecto que sugiere el aujub del museo. Fluyen las frases cortas, a veces palabras sueltas, para perfilar un mapa textual y sensorial que es también crónica de guerra, sainete de intrigas palaciegas, lamento desgarrado o portada de la revista Time. Huelga decir que UBU tiene varias capas, lecturas diversas y decenas de referentes culturales por descifrar (yo veo desde Las Meninas al Joseph Conrad de El corazón de las tinieblas pasando por las comedias de Shakespeare, pero no me hagáis mucho caso). Lo que me parece indudable es que la pieza es compleja, desbordante y lúcida, y que eso hace que la experiencia valga la pena – y más si se acompaña de la visita a la exposición Personaje. Máscaras contra la barbarie, en el mismo Baluard-.

‘Escalar un gegant’ es una de las apuestas locales de los próximos meses. Triunfó en la penúltima edición del Torneig de Dramatúrgia y ahora inicia gira. Con la FiraB como marco, convenció en el Principal de Palma, donde volverá el 3, 4 y 5 de noviembre. Bernat Molina –autor y director– vuelve a demostrar que maneja con maestría los diálogos, que combina como pocos los momentos dramáticos y los respiros cómicos y que sabe exprimir las virtudes de los actores, que no son pocas en el caso de Xavi Núñez y Santi Pons. La historia, aparentemente sencilla, de un padre y un hijo con muchas verdades que contarse y más de una caja que destapar, logra emocionar, enternecer y hacer reír. La delicadeza de algunas escenas se entrelazan con un humor accesible, que no fácil, mientras el suflé del conflicto familiar sube y baja con pasmosa naturalidad. Como todos los montajes, ganará a medida que ruede y que los dos intérpretes afinen esa química que ya demuestran en el cara a cara. Y de la criatura de un torneo a otra que nace de un proceso de residencia en Es Tub. Lluki Portas presentó –con unos maravillosos Josep Orfila y Lucía Sánchez sobre el escenario– la lectura dramatizada de Dama Dicta-Dura, sobre la figura de Carmen Polo, esposa de Franco, y el poso que dejaron –y que aún perdura– más de cuarenta años de fascismo a la española. El resultado –mezcla de texturas y géneros, evolución en los tonos y mucho compromiso político sin ni siquiera asomarse al panfleto– no puede ser más prometedor, aunque habrá que esperar al otoño del 2023 para disfrutar el montaje.