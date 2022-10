Petra Pericàs (Mancor de la Vall, 1997) repite con los Antònia Font. La autora, que fue la encargada de ilustrar la portada del último disco del grupo musical, Un minut estroboscòpica, publica ahora Alegria, un cuento basado en la canción homónima de la banda mallorquina.

La editorial Nanit ha sido la encargada de que salga a la luz esta canción contada que valora los pequeños momentos de cada día que nos llenan de felicidad. El cuento, de 32 páginas, ya está en las librerías (su precio es de 16,90 euros) para celebrar los veinte años de la creación de este tema, uno de los clásicos del repertorio de Antònia Font.

«N’Antònia ha perdut una cosa molt important i no sap per on començar a buscar-la. A poc a poc i gairebé sense adonar-se’n en va recuperant petits bocins, amagats en les petites coses que li provoquen somriures, fins que al final aconsegueix reunir totes les miques de l’alegria perduda. Però com s’apedaça l’alegria, quan s’hatrencat?», se preguntan las responsables de un libro que tiene a Laia Figueras y Núria Puyuelo como autoras.

Petra Pericàs está especializada actualmente en ilustración científica aunque continúa trabajando en proyectos más personajes, como este álbum ilustrado. Graduada en Bellas Artes en la Universitat de Barcelona en 2019 y en ilustración en la Escola Joso en 2020, su obra se sitúa entre la pintura y la ilustración, tanto en técnicas tradicionales como digitales.

Nanit, por su parte, es una editorial de cuentos infantiles basados en letras de canciones de grupos catalanes. En colaboración con los grupos, convierte las letras de las canciones en cuentos para que los más pequeños puedan entenderlas y hacerlas suyas.