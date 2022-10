El adiós Rafel Ramis ha suscitado numerosas muestras de condolencia de las instituciones y los compañeros de profesión. El intérprete de Bunyola fallecido este domingo ha sido un actor clave de la escena mallorquina desde principios de la década de 1970. Cofundador del Teatre de Bunyola, ha participado en más de un centenar de obras teatrales y en varios largometrajes, como Yo, de Rafa Cortés, o El perfecto desconocido, del también bunyolí Toni Bestard, entre otros.

Su despedida civil será este lunes, 17 de octubre, entre las 16:00 y las 18:30 horas en el Cementerio de Bunyola.

El ayuntamiento de su pueblo, ha lamentado la muerte de Ramis, "persona destacada de la escena teatral y cinematográfica en ámbitos locales e internacionales". Además, el consistorio le ha dedicado el primer concierto de la XXXVIII edición del Festival de Música de Bunyola, cuya edición de 2022 ha empezado este domingo.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha destacado que el fallecimiento del actor supone "una gran pérdida para la escena mallorquina" y lo ha recordado como una persona con "una vida dedicada al teatro y creador de personajes inolvidables, que se ha ganado el aprecio del mundo de la cultura".

En términos similares se ha expresado la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera: "Un hombre de teatro, un actor queridísimo. Mi pésame a la familia y amistades", ha señalado.

Un home de teatre, un actor estimadíssim. El meu condol a la família i amistats. En pau descansi.

"¡Te recordaremos siempre, Clau!", ha publicado el Teatre Principal de Palma, en referencia a uno de sus personajes más recordados, de la obra Siau benvingut, de Alexandre Ballester.

También la Obra Cultural Balear ha lamentado la muerte del actor bunyolí.

Descansa en pau, Rafel Ramis. Gràcies per tant 💐♥️

Su compañeros de profesión también se han unido a las condolencias. El actor Santi Pons, con quién compartió protagonismo en Siau benvingut, ha publicado: "Nos ha dejado la persona más entrañable que haya podido conocer. Rafel Ramis -Rafelet para todos- se ha ido y nos ha dejado huérfanos de su pureza, empatía, de su carcajada. Pocas personas tienen el don de conservar para siempre la mirada limpia y la carcajada franca ¡No tenías que irte todavía, Rafelet!".

Rafa Cortés, que lo dirigió en su debut cinematográfico -la película Yo- lo ha definido como "una de las criaturas más maravillosas, una de las personas más auténticas y uno de los actores más singulares que he tenido la suerte de conocer, el privilegio de poder colaborar y el gusto de admirar". Y ha añadido, "Rafel Ramis mejoraba lugares, generaba sonrisas, despertaba ternuras y, como toda estrella, hacía imposible que uno pudiera dejar de mirarle, daba igual si en pantalla, en escena o en la vida real. Será inmenso el vacío que deja porque es uno de esos que nadie podría llenar".

Desde su pueblo, Bunyola, ha habido múltiples homenajes, como el de la Correguda en Roba Interior, de la que fue protagonista de vídeos promocionales y pregonero: "¡Buen viaje Rafel Ramis! La Correguda en Roba Interior te recordará siempre como el gran pregonero y buena persona que fuiste", ha señalado en su página de Facebook.

"No puedo consentir que te vayas y nos dejes huérfanos de tu arte, compromiso, generosidad, de tu espíritu inconformista, de tu lucha infatigable y de tu amistad y alegría sin límites" ha publicado el músico y compositor bunyolí Miquel Brunet, amigo de Ramis. "No puedes irte de la vida, después de enseñarnos a querer y vivir cada minuto de la vida con la máxima intensidad. Tenemos tanto por agradecerte que no nos puedes dejar así, Rafel".

Muchos otros ciudadanos también se han unido a las muestras de condolencia, como el glosador Mateu Xurí:

Te N’has anat, Rafel Ramis.

Has pres el camí d’un cel

de bonhomia, Rafel.

Quan hi siguis vull que exclamis

la rialla i que proclamis

que la teva fesomia

és la del poble, que un dia

va gaudir i va passar gust

de contemplar un home just

que és la del poble, que un dia

va gaudir i va passar gust

de contemplar un home just

amb ulls de llum i alegria.

HA MORT L'ACTOR BUNYOLÍ RAFEL RAMIS.

El bunyolí Rafel Ramis Colom, actor de teatre, cinema i televisió ha mort avui.

Ens acomiadarem d'en Rafel així com a ell li hagués agradat.

DEMÀ DILLUNS DIA 17 ENTRE LES 16H I LES 18 H AL CEMENTERI DE BUNYOLA

DEMÀ DILLUNS DIA 17 ENTRE LES 16H I LES 18 H AL CEMENTERI DE BUNYOLA

Gràcies per tot Rafel