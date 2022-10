Perico Cortés: «Lo importante es mimetizarse con el barrio y que los vecinos se sientan orgullosos del proyecto»

Perico Cortés perteneció a una de las sagas más importantes de la restauración en España, el Grupo Tragaluz, cuyos restaurantes nacen de una idea común: «sorprender, apostar, arriesgar y, sobre todo, ser los primeros». La identidad de los restaurantes tiene un carácter propio inconfundible, lugares de cuidado diseño y estética donde el comensal come bien y tiene una experiencia global positiva. Y todo ello a un precio honesto.

La discreción le caracteriza, su carácter reservado y una gran intuición inherente a los emprendedores generadores de cambio. Empresario y consultor, colabora en la actualidad con Camper en el desarrollo de Camaleón, el nuevo restaurante de Casa Camper en Berlín, así como otros proyectos de hostelería, tanto en Palma como en el exterior. Tras 21 años con el Grupo Tragaluz, del que es familia, por un cambio de accionariado, decidió salir de la compañía para mudarse definitivamente a Palma y lanzar sus proyectos de forma independiente. Durante esos años, ha estado al mando de la apertura de locales de prestigio como Bar Tomate, Luzi Bombón, Tragaluz, Hotel Omm, Cuines, Ana La Santa o Bosco de Lobos. En Palma, junto con otros socios, creó Patrón Lunares en Santa Catalina y Erizo de Mar en Portixol, además del Spot en 2019, que mantiene el Grupo Tragaluz. «Todos los proyectos que desarrollo tienen la misma esencia, cuidar el diseño, ofrecer una cocina actual, mucho ambiente y equilibrio entre calidad y precio. Mis orígenes se notan». Es también socio de la marca de calzado ACT Series, fundada por la diseñadora mallorquina Isabel Rotger.

Los dos locales de restauración del proyecto de la nueva Gomila llevan su sello de marca con el cuidado de su prima, Sandra Tarruella, responsable del diseño de Brutus, ubicado en el Gomila Center. Tarruella está siempre detrás del diseño de los mejores restaurantes y hoteles de estilo contemporáneo ubicados en lugares emblemáticos de varias capitales de España y el mundo. Su característica principal es la de lograr crear emociones. «Con Sandra me entiendo muy bien y en restauración es la mejor», dice.

Brutus es un proyecto muy marcado por el edificio, originalmente obra del arquitecto Pere Nicolau, que también hizo el Parc de la Mar y el aeropuerto de Palma, y ahora renovado por el despacho holandés MVRDV y el mallorquín GRAS. El hilo conductor lo marcan los cubos de hormigón del espacio, propios del estilo de arquitectura brutalista de los años 50, donde mucho material queda al desnudo, combinándolo con materiales nobles y mucha sencillez. Se ha sacado la cocina a la sala y un horno de leña para cocinar platos de la cocina italiana clásica y también pizzas, cuya carta firma el chef Davide de Falchi. La identidad gráfica está a cargo del diseñador Mario Eskenazi (Premio Nacional de Diseño del año 2000), que además ha hecho también la de todo el barrio, explica. En plena plaza está la renovación del Bar Bellver, que será un bar de tapas. «El interiorismo lo ha llevado a cabo el premiado diseñador industrial de origen suizo Michel Charlot, que ya colaboró con Camper y que, junto a algunas ideas propias, hemos conseguido una eficaz armonía entre concepto, diseño y producción».

Tal apuesta surge a raíz de un encuentro con Miquel Fluxá en diciembre de 2018 en el que le explica la idea global que tenía sobre la zona y donde le propone participar en el proyecto asumiendo la parte de restauración. «Estoy jugándomelo todo en esta plaza», comenta Perico Cortés con sentido del humor.

«La idea del promotor es un proyecto global. Revitalizar y reordenar una zona en decadencia que ha tenido varias etapas, la del glamour, la intelectualidad con los artistas, la de ocio nocturno y a finales del año 2000 su degradación más importante. Gomila tiene una ubicación estratégica al conectarse con el Terreno y el Paseo Marítimo, que con el proyecto de remodelación por parte de la Autoritat Portuària de Balears va a tener una transformación muy importante», añade. «Para nosotros lo importante es mimetizarse con el barrio y que los vecinos de la zona se sientan orgullosos de que su barrio vaya a estar cada vez más cuidado. Se espera que el Ayuntamiento también se involucre mejorando lo que depende de ellos; conexiones al Paseo Marítimo, plazas de parking, carriles bici, rehabilitar los jardines de la Quarentena y la plaza Gomila para que todo este esfuerzo privado tenga sentido. No hay que olvidar que también es un negocio».

Se están sumando otras iniciativas, como la del Grupo Piñero, que convertirá la Sifoneria en un hotel boutique. Amadip Esment abre una panadería; Flores Francia, un establecimiento en la misma esquina donde se han instalado creativos, como los diseñadores de iluminación Contain y el estudio de arquitectura GRAS. Suena ya muy fuerte que Tito’s lo asume el grupo inversor de Pachá reconvirtiéndolo en Lío, la discoteca, restaurante y cabaret de Ibiza. Al lado del Bar Bellver, el antiguo Joe’s es ahora un pequeño hotel boutique. Las viviendas de los cinco edificios reformados se destinan a alquiler de larga estancia. Se rumorea que el hotel Meliá Victoria se convertirá en un Me by Meliá. «En mi opinión, Palma tiene un modelo turístico muy acertado. Antes la gente venía a Mallorca, ahora vienen a conocer Palma, que ofrece un gran contenido al experimentar una transformación cultural y gastronómica. Solo hay que tener la mirada puesta en equilibrar el número de visitantes y locales con ciertas medidas para que la vida sea más fácil, como limitar las plazas de coches de alquiler o facilidades en el aeropuerto para los locales», dice.