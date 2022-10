Fernando Mesquida: «El escritor debe ser más intuitivo que un psicólogo a la hora de retratar a un personaje»

Es psicólogo clínico y escritor. Reside en Granada, ya que trabaja en un hospital de aquella ciudad andaluza. Acaba de publicar en Esdrújula Ediciones la novela Un mar de rosa y oro, que tiene como trama principal la historia de la saga de los mallorquines Cera, grandes comerciantes marítimos durante el siglo XIX y principios del XX.

¿Por qué escribe?

Desde pequeño me ha gustado escribir y ya de adulto he participado y quedado finalista en diferentes concursos de narrativa breve. Aunque esta obra es mi primera obra larga de ficción, tengo otra anterior, Luces de Bengala, pero que tiene más de experiencia personal que de creación literaria y en la que cuento la historia de una niña de cuatro años, que conocí allí y a la que tuvieron que amputarle un pie, pues con su madre se había tirado a las vías del tren. Una historia emotiva que está traducida al inglés, aunque pendiente de publicación en ese idioma.

¿Para qué o para quién ha escrito este libro con trasfondo familiar?

Puede que escribirlo haya sido una forma de terapia que me he aplicado a mí mismo, pues ha sido como una catarsis ya que he descubierto, investigado y luego narrado algunas historias que en mi familia estaban consideradas tabú, cosa que me ha servido para resituar a algunos de mis antepasados. Alguien dijo que hay libros que tú haces y otros que te hacen a ti, este tiene ese doble sentido, pues el hecho de escribirlo me ha ayudado a conocer una parte de mis ancestros. Y he de decir que me he identificado con algunos de ellos. Entre otras cosas he constatado que mi saga familiar de comerciantes marítimos, tenía dos elementos importantes, la afición a la música y la religiosidad.

¿Con qué personaje de esa saga familiar se identifica más?

Sin duda con la de mi tío bisabuelo, Joan Aguiló, que era ese miembro del club esperantista. Era gran amante de la cultura, de los idiomas y era muy aficionado a la música.

Viviendo usted desde hace años fuera de la isla, ¿qué hay de nostalgia en ese libro?

En todo caso hablaría de nostalgia hacia una isla que ya no existe, la que conocí y viví de pequeño. Una isla que he identificado siempre con la que se encontró el Arxiduc y de la que apenas queda nada. También hablaría de nostalgia hacia unas personas que conocí aquí y que ya han desaparecido. El gran poeta granadino Luis Rosales afirma que toda su obra es una especie de recuerdo y recuperación de la memoria de los que se han ido, entrelazada con lo que te aportan los que quedan. Pues eso es para mí Mallorca, una conjunción entre el pasado y el presente.

¿Qué le queda de esa saga familiar?

Me queda el conocimiento y el querer recuperar su memoria, ya que de los elementos patrimoniales no me ha quedado nada. Mi familia puedo constatar que eran gente honrada haciendo negocios, gente cultivada, aristocrática y con muchos valores, que son los que quiero transmitir a través de la escritura.

¿Qué hay de realidad en esa historia que cuenta en ‘Un mar de rosa y oro’?

Pues diría que el cincuenta por ciento, pues he recopilado datos, yendo a hemerotecas, bibliotecas, leyendo más de cincuenta libros sobre la Mallorca del siglo XIX y entrevistándome con algunas personas, mayores ellas, de más de noventa años, que conocieron a miembros de mi familia. Hay un libro que quiero citar que es el de Antònia Sabater titulado Els senyors de Palma y en el que he encontrado datos que me han servido mucho a la hora de describir ambientes, maneras de vivir, decorados de las casas, de la vida cotidiana, en definitiva. Otros volúmenes que he consultado son los de Lluís Fábregas, a partir de ellos he podido recrear escenas musicales como recitales de piano y de canto en los salones de las casas señoriales de Palma o bien un recital de Raquel Meller. También me he documentado sobre cómo fue el paso del barco de vela al de vapor, para poderlo explicar de la forma más fiel posible.

Hay drama, hay relaciones humanas, pero también hay mucho de aventura.

Cierto. Piense que los personajes, todos reales, incluso los nombres, eran navegantes, con lo que era obligado narrar cómo se vivía en esos barcos que realizaban travesías comerciales trasatlánticas.

Investigando sobre su familia imagino que ha descubierto historias que no conocía.

En efecto. Y una importante es la de mi abuelo, un personaje que había sido siempre un tabú y del que no se hablaba nunca en casa. He querido de alguna forma redimirlo, pues he constatado que no era tal como me lo imaginaba. Sabía algunas cosas sobre él que había podido captar de pequeño a través de una conversación o de otra, pero ahora, con esa investigación exhaustiva sobre mi pasado familiar, he llegado a la conclusión que tenía muchos aspectos positivos, como todo el mundo, y no solamente una parte oscura, como nos habían, en cierta manera, transmitido, al no hablar nunca de él. Para mi familia, mi abuelo fue como una desgracia, pues se jugó y perdió gran parte de su patrimonio. Pero por lo que he ido investigando, no todo en él fue negativo.

Háblenos de la familia Cera, que protagoniza, en cierta manera la novela.

Aparte de que son mis antepasados, esa saga me ha seducido ya desde niño, pues escuchaba historias de la primera generación, allá por la mitad del siglo XIX. Me había hecho una composición interna de un mundo que ya no es y que he querido dar a conocer y explicar. Los Cera tienen muchos elementos que son novelescos, los relacionados con la navegación, pero también otros que podrían estar relacionados con la masonería. Eran personas cultas, organizaban en casa tertulias con escritores, muy aficionados a la música clásica, y una cosa importante: eran negociantes, pero que jugaron siempre limpio. Cierto que hicieron fortuna a mediados del XIX, cuando aún no se habían instituido los aranceles en el comercio marítimo exterior, entre Cuba y Costa Rica. Esa fue su principal fuente de riqueza, el comercio marítimo, que les permitió construir un gran patrimonio. La riqueza de los Cera se hizo en el mar, ese es el punto clave de la novela, la navegación comercial. Hay incluso un capítulo ambientado en Cuba y otros en ciudades europeas como Liverpool o Viena.

Y ahora ¿qué queda de ese patrimonio?

Poco. Los edificios o casas de campo que se han conservado, han sido porque se han transformado en hoteles o porque se vendieron a familias como los Fierro-March; otros, en cambio, como el de la calle de la Missió, se han destruido, cosa muy triste. Yo todavía recuerdo esa casa que llegaba hasta la Costa de sa Pols. En esos años en los que buscaba información para la novela, me encontré con el Padre Jaume Munar, de la congregación de la Missió y que había conocido a mi bisabuela cuando había vivido allí y me contó anécdotas como la que ella cedía la silla en la que se sentaba el obispo cuando visitaba el convento de los frailes misioneros. Esa casa se describe muy bien en un capítulo de la novela, para explicar cómo se vivía en esas casas aristocráticas de Palma.

Villalonga, Lampedusa.

(Sonríe) Ya me gustaría que Un mar de rosa y oro se pudiera comparar a El Gatopardo o a Bearn.

¿Y el título, ‘Un mar de rosa y oro’?

Pues tiene dos connotaciones, lo de rosa puede entenderse como un guiño al nombre de la iniciadora de la saga, Rosa Valentí, que se hace cargo del negocio y que según parece al morir dejó algunos cofres llenos de oro, tal era la riqueza que había acumulado. De todas maneras, no piense que se trata de un libro en el que exalto la parte material, de ninguna manera, esa parte aparece, aunque hago hincapié en el aspecto cultural, el de la formación humanística de los miembros de la saga familiar. Vida de la burguesía, sí, pero también vida de la clase obrera. Uno de los personajes ejerce de zapatero y también se cuentan los inicios del socialismo en la segunda mitad del siglo XIX. Como en la Florencia de los Medici, Mallorca tenía dos caras, la aristocrática y la obrera.

¿Cómo ha influido a la hora de describir las personalidades de los protagonistas el hecho que sea usted psicólogo?

El acercamiento a las personalidades desde el punto de vista de un escritor es diferente que el que tiene un profesional, que normalmente es fruto de la realización de unos test o de unas conversaciones estructuradas. El escritor, a la hora de retratar un personaje debe ser más intuitivo que un psicólogo, debe basarse más en lo que quiere que ese personaje haga que en resultados científicos. Galdós piensa que a la hora de presentar la psicología de un personaje es mejor hacerlo a través de los ambientes que frecuenta, de cómo actúa o de cómo viste; para mí es una definición preciosa de cómo se construye un personaje literario. Ahora bien, el hecho de ser psicólogo me ha influido a la hora de introducir un personaje vienés, discípulo de Freud y que tuvo contacto con el ya citado Juan Aguiló, vicepresidente del Club esperantista de Palma. Este psiquiatra vino a Mallorca y he podido narrar algunas anécdotas reales que protagonizó, como la de quedar sorprendido de los cilicios que llevaban algunas monjas de clausura en aquella época, o como mediador que fue entre dos amantes cuyas familias no aceptaban la relación de la pareja.

Usted ha vivido en muchos lugares del mundo, ¿por qué se instala en Granada?

Cierto, he trabajado y conocido, por suerte, ciudades y países diversos, el más impactante, sin duda fue Calcuta, pero Granada tiene esos elementos que de una ciudad me enamoran, que son el tamaño no muy grande, un hermoso entorno paisajístico, una gente acogedora y una enorme actividad cultural. Estudié en Salamanca y viví en Cambridge, dos sitios equiparables a la ciudad en la que vivo y trabajo ahora, que por otra parte está considerada por la UNESCO como una de las ciudades de la literatura. Allí he tenido la suerte de pertenecer a un grupo llamado Letraheridos de Hospital cuyo lema es «Amiticia et Litterae», «Amistad y Literatura». Solamente por poder estar en ese grupo y poder debatir con ellos, ya sería un motivo para quedarme a vivir allí para siempre. Una persona es de donde tiene sus vínculos sociales y en Granada tengo muchos y muy buenos amigos.

Hablando de cultura y como psicólogo clínico, ¿diría que la cultura europea tiene buena salud?

Si bien hay en Europa muchos y buenos escritores, es una minoría la gente que lee de forma habitual. Hay lectores, claro que sí, pero respecto a la población general representa un porcentaje muy bajo. El analfabetismo entre la gente que sabe leer y escribir es uno de los dramas contemporáneos.

¿Un mallorquín en Granada o un granadino en Mallorca?

Diría que soy un mallorquín que desea volver a Granada. Me gusta venir a la isla, pero siempre pienso en regresar a Granada. En eso soy un mallorquín atípico, porque lo normal es lo contrario: vivir fuera con la idea de volver a la isla.