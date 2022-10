Pere Colom retrata a las diosas de hoy

Pere Colom se preguntaba quiénes serían las mujeres que posaron para Rubens cuando pintaba Las tres Gracias, o quienes inspiraron a las venus y afroditas de los cuadros clásicos que contemplamos en museos, si eran mujeres corrientes, qué vida llevarían... «La mayoría de las mujeres, todas, dentro tienen una belleza. Siempre habrá alguien que vea una diosa en una camarera que le pase por delante o en una empleada de supermercado…», explica el fotógrafo. Con esa premisa ha creado Mallorca, diosas de cuerpo y alma, un libro de fotografías de desnudos femeninos editado por Dolmen que presentará el próximo viernes en el Colegio de Abogados de Balears.

El libro contiene imágenes de mujeres desnudas, de diferentes edades, razas y orígenes. «No he tenido un estereotipo, he buscado mujeres que creo que tenían un carácter o algo muy especial. De hecho, casi todas con las que he hablado, no han tenido ningún problema en ponerse ante la cámara y no lo había hecho nunca. Aquí hay un empoderamiento, se muestran a la gente, algunas con una cierta timidez, otras con mucho orgullo, a otras que les da igual…».

La escritora Carme Riera reconoce la capacidad de Pere Colom de «transformar en diosas» a todas estas mujeres anónimas, a las que «la posibilidad de salir fotografiadas en este libro les ha hecho ilusión y les ha parecido una especie de victoria sobre sus antepasadas que, bien seguro, no se hubieran dejado retratar exhibiendo la desnudez de su cuerpo».

El libro será presentado mañana viernes, a las 19 horas, en el Colegio de Abogados, en la Rambla, por la bióloga y comunicadora Noemí Garcies Artigues, un acto que contará con la intervención de la escritora Maria de la Pau Janer, el profesor de fotografía de la UIB Joan Carles Oliver, la crítica de arte Pilar Ribal y la escritora Roser Amills, quien aparece fotografiada.

El fotógrafo no conocía de nada a la gran mayoría de mujeres que aparecen en su libro. A algunas sí, tenía claro que quería que salieran, como la deportista Úrsula Pueyo o la doctora que cuidó de su madre, a la que solo había visto en la consulta.

Estas diosas están retratadas en estudio, con un mismo fondo e iluminación. «A todas les decía: tú misma, lo que tú quieras, tú eres la que te tienes que mostrar, como estarías ante un espejo o ante alguien». Al 95% de ellas, las fotografió en 15 minutos como máximo. «No quería romper ese momento de sorpresa, de inquietud, en que la mirada es todavía tensa, o relajada, pero que mira a cámara…», explica Colom.

El trabajo comenzó antes de la pandemia, «con la idea de retratar el mestizaje, a mujeres mallorquinas de piel morena, pero que hablan un mallorquín clavado, sean de sa Pobla o Ciutat, que han nacido y estudiado aquí». Pero su proyecto fue evolucionando y buscando a esas diosas anónimas con las que nos cruzamos a diario.

«Este libro quiere rendir homenaje a estas diosas, mujeres fuertes, independientes, seguras de sí mismas, orgullosas de sus cuerpos y del papel que tienen hoy en la sociedad», declara Colom en la introducción de su obra.