Antoni Aloy llevará al cine ‘Ràbia’, la novela de Sebastià Alzamora

El cineasta mallorquín Antoni Aloy convertirá en película Ràbia, la novela de Sebastià Alzamora. Prevé empezar a rodar en octubre del próximo año y lo hará en la zona turística de Can Picafort, que «se transformará en el escenario de la Gotham que es Bellavista en el libro», tal como avanzó ayer desde el Festival de Sitges. Allí presentó el documental sobre su desaparición del ámbito fílmico, titulado El cineasta escondido, que ha sido dirigido por Javier Pueyo y Valentine Iconaru.

Sobre su nuevo proyecto, Aloy lo calificó de «muy interesante» porque «la novela es muy actual, un reflejo de lo que está pasando, con una fuerte crítica al turismo de excesos, a una sociedad que opina sin saber y a un mundo que está dominado por la rabia, pese a que lo que tendríamos que ser es más correctamente humanos», explicó. Además, le «encanta el protagonismo de los animales» y contó que sus perros han sido sus «grandes compañeros durante estas dos décadas» en las que no ha rodado más películas tras su aplaudido El celo.

Dirigirá la nueva cinta con el cineasta Bernat Gual, laureado por sus cortometrajes, y detalló que «la productora será Antonia Nava, que hizo entre otras Nadie quiere la noche [de Isabel Coixet] y El maquinista [Brad Anderson], y actualmente solo falta ultimar parte de la financiación».

Del documental sobre su vida durante los años en los que no se ha puesto tras la cámara, prefirió no concretar mucho. «He estado en casa con mis seres queridos, pero quienes quieran saber más pueden ir a verlo», animó Toni Aloy. Los espectadores de Sitges asistieron ayer al estreno, junto a la proyección de El celo, mientras que el público de Mallorca tendrá la oportunidad de hacerlo en el Evolution Mallorca International Film Festival (EMIFF) dentro de la sección Made in Baleares.

La mayor parte de la película, que dura cerca de una hora, es una entrevista con el director de cine en la que explica cómo logró sacar adelante su ópera prima, con intérpretes tan reconocidos como Lauren Bacall, Sadie Frost y Harvey Keitel, y por qué se alejó después de este mundo. La otra parte es interpretada por el actor Jose Torresma.