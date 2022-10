Open Studio, «un diálogo de pareja entre dos almas artísticas»

Su estudio, situado en el centro de Palma, justo en frente del mítico Can Joan de S’aigo y al lado de la galería Baró, ha sido concebido como un lienzo en blanco que dará vida a sus vasos comunicantes. A partir de las 18h, se podrán ver por primera vez la obras de Daniel y las ‘Moiras’ tejidas de Sylvia en una experiencia inmersiva acompañada de un ‘sound bath’ de gongs tibetanos a cargo de Gintare Slabaciauskaite-Savastis y un juego de luces por Xisco Cabello Romaguera. Las obras estarán expuestas del 13 al 20 de octubre.

Daniel Fuster es un actor mallorquín, que se formó y vivió su juventud en Madrid donde trabajo en múltiples series de televisión tales cómo Hospital Central, El comisario, Cuéntame como pasó, o CLA no somos ángeles; y películas como el Cónsul de Sodoma, Pa Negre, Una carta para Evita o Rec 2. Próximamente aparecerá en la última película de Agustín Villaronga, Loli Tormenta, y está preparando su primer protagonista en cine, Viejo Lobo, dirigida y escrita por los Hermanos Sepúlveda. «Siempre he tenido inquietud y curiosidad por cualquier disciplina artística; poesía, literatura, pintura y de hecho siempre he andado con cuadernos donde escribo y dibujo lo que se me pasa por la cabeza. Pero fue a raíz de la pandemia cuando comencé a hacer formatos grandes, a trabajar más en serio y buscando un sentido. Se puede decir que hoy siento el pintar como una necesidad y una experiencia que me apasiona tanto como actuar», explica el artista.

Sylvia Sánchez Montoya es colombiana, diseñadora y artista, recientemente afincada en Mallorca. Su enfoque se centra en la sensibilidad y la percepción, el valor intrínseco de la cultura material y el lenguaje silencioso de las cosas; un ejercicio que ha consolidado en sus más de 15 años de experiencia como directora de arte para el lujo y las industrias creativas entre París, Bogotá y Barcelona. Entre algunos de sus clientes se encuentran la marca de cosméticos colombiana Loto del Sur -Grupo Puig-, y ha sido colaboradora regular del estudio parisino Bureau Leherpeur que gestiona marcas como Claudie Pierlot, Dior Parfums o Louis Vuitton. «En mi trabajo como consultora soy muy metódica. En mi ‘laboratorio’ me permito más libertad y no me pongo fechas de entrega. Pero ambos ejercicios responden a la misma pregunta, cómo nos vinculamos con la cultura material y cómo ese vínculo puede contribuir a la construcción de un mundo más sensible».

Sylvia y Daniel se conocieron en el cumpleaños de un gran amigo en Barcelona. Y aunque le relación no se consolidó hasta meses después, desde el principio surgió entre ellos un profundo y sincero dialogo artístico y personal; «la sensación de haber reconocido en el otro lo esencial y lo invisible», cuentan los protagonistas que consideran el trabajar juntos como algo embriagador, alimenticio, sostenible, delicioso, coreográfico: «aunque, evidentemente como todas las parejas, tenemos pequeños devaneos y nos damos nuestras pausas porque somos especies que necesitan su espacio», añaden.

La muestra comprende pinturas de gran formato, expresivas y honestas de Daniel y Las Moiras de Sylvia, un nuevo proyecto de su laboratorio de diseño que el pasado septiembre expuso por primera vez en el Lake Como Design Festival, evento hermano del Salone de Milano. El actor describe su parte como un ejercicio de exteriorización; «encuentro una gran libertad en la pintura porque me permite abrirme literalmente y me divierte muchísimo. En la actuación, siendo igual de apasionante, estás mucho más contenido y controlando cada emoción que te propone el director. Pero no antepongo ninguna a la otra».

Por su parte, Sylvia ha realizado esculturas de luz tejidas con una urdimbre de hilos sueltos que ha denominado Las Moiras-Serie1. Se llaman Moiras como las diosas tejedoras del destino de los mortales en la mitología griega convirtiéndose en un homenaje al hilo y al oficio. Su tejido sin trama y sin cierre genera un movimiento vertical que conecta lo de arriba con lo de abajo- sus volúmenes crean espacios dentro del espacio-, como diálogos entre el interior y el exterior. El inicio de cada Moira se hace con una mecha de la anterior, trazando una interconexión entre toda la serie. «Están tejidas con una mezcla de materiales nobles como hilos de algodón y lanas artesanales; entre ellas, una bellísima hilada en la isla por Eugenia de Mu Textile Art. Me interesa la materia viva que se transforma a través del contacto con el entorno y nos recuerda la evanescencia de las cosas. Se iluminan en primer lugar para revelar la materia, después para iluminar un espacio. Las Moiras están pensadas para ser vividas, tocadas, usadas atravesadas o bailadas, quiero que vayan a lugares vivos, pero con el orden de una galería».