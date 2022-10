La artista Ghada Amer clama contra la opresión en el parque de Gesa

Los paseantes habituales del parque de Gesa se sorprendieron este miércoles al ver un enorme círculo con setos en forma de letras. No era un nuevo parterre diseñado por el ayuntamiento de Palma, sino la intervención de Ghada Amer para la Biennal del Pensament, que se celebra durante esta semana. La artista internacional conocida por sus «jardines con mensaje», como los llama, ha traído a Mallorca la instalación All oppression creates a state of war (Toda opresión crea un estado de guerra). La egipcia afincada en Nueva York adopta esta cita de Simone de Beauvoir y amplía su significado originario sobre la opresión de género para clamar contra toda dominación, especialmente la política.

«Es una reflexión que debemos trasladar a la sociedad», así como que «el diálogo entre continentes evita los conflictos», según afirmó el impulsor de la primera edición de la Biennal en Palma y regidor de Cultura, Antoni Noguera. Por su parte, Abde Ouadrassi, de la Fundación Euroáfrica, entidad que patrocina la pieza artística, destacó la gran importancia de las «relaciones interculturales» para acabar con las opresiones. La galería Kewenig representa desde hace años a Ghada Amer y fue quien planteó a Cort mostrar la intervención de la artista en el marco de la Biennal, debido a que «quiere llegar al público general» con sus mensajes en los espacios exteriores. «Su trabajo suele tener un contexto feminista, pero con un diálogo que no impone ideas, sino que recurre a frases que se han utilizado anteriormente para que los espectadores reflexionen sobre ello», explicó la directora de la galería, Clara Garau. Posiblemente la creadora visitará la isla en noviembre. Mientras tanto su intervención servirá para hacer pensar a los paseantes del parque de Gesa y desarrollar «proyectos de intervención comunitaria» con los vecinos de los barrios de Ses Veles y Nou Llevant. Garau contó que «empezó a posicionarse en la defensa de la mujer cuando a los 12 años se mudó a Francia con su familia y se topó con situaciones que no esperaba en Europa, como que le impidiesen acceder a una escuela de pintura por ser mujer». Amer (El Cairo, 1963) se dio a conocer con representaciones de la sexualidad femenina sobre lienzo bordadas en muchas capas y sus obras están vinculadas a un lenguaje estético que recuerda a la artesanía asociada tradicionalmente a las mujeres, aunque con el fin de cuestionar las estructuras de poder establecidas y los estereotipos de género». Reconocida con numerosos premios, tiene obra en museos tan importantes como el Pompidou.