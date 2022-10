Samuel Bermúdez publica 'Imparables', siete historias reales "para superar momentos crudos"

¿Qué le impulsó a escribir ‘Imparables’, un libro que regala siete relatos inspiradores?

Me impulsaron varios motivos. Con 26 años tenía claro que algún día escribiría un libro y, en 2019 decidí que ya iba a empezar a escribirlo. Leo mucho y de muchos géneros. Pero el género que más me gusta es el del desarrollo personal. Desde muy jovencito me apasiona todo lo relacionado con el “crecimiento personal” y las “historias de superación”. Quería escribir sobre este tema. Pero siempre digo que ¡no soy psicólogo, ni coach! Con lo cual no me veía con el criterio ni la autoridad como para dar “consejitos del día”. Así que, dándole muchas vueltas, pensé en un formato de libro “diferente”. Mezclé dos temas que me encantan. Por un lado, las entrevistas (desde los 20 hasta los 22 años hice un programa de radio y me decían que lo que mejor se me daba era entrevistar) y, por el otro, las historias de superación e inspiración. Con lo que empecé a contactar con personas de las cuales sabía que habían tenido baches muy gordos en sus vidas, y que de una forma u otra habían sabido salir hacia adelante con mucha actitud y con un gran poder de resiliencia. Ha sido apasionante poder hacerles las entrevistas a los protagonistas del libro, metiéndome de lleno en sus vidas para extraer el máximo jugo y poder darle un contenido de valor al lector.

¿Qué podrá aprender el lector a través de estas historias?

Podrá aprender a ver que los problemas tienen solución y que ni la gloria ni el infierno son eternos. El lector podrá inspirarse con las historias y tirar hacia adelante sus proyectos e ir a por ellos. Muchos lectores ya me han dicho que después de leerse el libro su cabeza les ha hecho un click, y se han planteado nuevos retos en sus vidas. Uno de los valores mayores de Imparables es que son historias reales. Científicamente está demostrado que cuando te cuentan una historia real sobre algo o alguien nuestra mente automáticamente la retiene de forma muy gráfica. Así pues, es una manera de ayudar al lector en ciertos momentos, recordando las historias de los personajes del libro y superar momentos “crudos” por los que puedan estar pasando y sobrellevarlos con una mejor actitud.

¿Quiénes son sus protagonistas?

Invito a todo aquel que lea esta entrevista a que ellos mismos descubran quienes son los 7 protagonistas. Puesto que cada historia es diferente pero todas y cada una de ellas son maravillosas. Todas las plasmadas en el libro creo que son muy inspiradoras. Imparables está teniendo muy buena acogida entre los lectores y ya ha habido dos profesores en concreto de institutos que me han hecho saber que incluso están recomendando el libro a sus alumnos de secundaria. Uno de esos profesores es Rafa Bailón, premiado como mejor docente de España en 2020. Para mí es un honor que alguien como él, de repente recomiende mi libro y así me lo haga saber… Imparables en menos de dos meses ya va por la segunda edición, y sinceramente, no puedo estar más feliz.

¿La escritura, y también la lectura, puede ayudarnos a levantarnos tras un duro golpe?

Por supuesto que sí. Hay millones de libros que nos pueden ayudar. Como novelas muy entretenidas, biografías de personajes celebres, libros de autoayuda, etc. Creo que se debería fomentar mucho más la lectura en nuestra sociedad porque es muy enriquecedora. Nos aporta cultura, entretenimiento, desconexión (eso que tanto necesitamos en los tiempos que corren), mejores diálogos y comunicación con los demás...

Nacido en Huelva y residente en Mallorca desde el 91. ¿Encontró la isla que esperaba encontrarse?

Bueno, piensa que yo vine con solo 3 años, y tengo recuerdos propios quizás de cuando ya tenía 5 o 6. Mi madre es mallorquina y tanto ella como mi padre decidieron finalmente venir a Mallorca para darnos un futuro mejor a mis tres hermanos y a mí. En Mallorca ya por entonces había muchas más oportunidades laborales que en muchos puntos de la Península. Los recuerdos que tengo de mi infancia viviendo en Mallorca son muy felices. Me considero un afortunado.

Se define como un “un amante de la naturaleza”. ¿Mallorca cuida su patrimonio natural?

Mallorca es un paraíso con todas y cada una de las letras que contiene la palabra 'paraíso'. Creo que sí que se cuida su patrimonio natural. Pero si me preguntas ¿podríamos cuidarlo más? pienso que, seguramente, sí. Todos y cada uno de los que de verdad amamos esta tierra debemos cuidar mucho de ella. No podemos permitirnos perder los paisajes tan apasionantes que tenemos.

También como “soñador nato”. ¿Qué sueños le gustaría ver cumplidos?

(Risas) Esta pregunta me es curiosa por el siguiente motivo: tengo una hoja colgada dentro de mi armario en la cual están marcados mis objetivos y sueños personales y/o profesionales. Cada mañana los leo y a menudo voy actualizando las metas que voy cumpliendo. También quito algunos proyectos que quizás ya no quiero realizar por el motivo que sea, o añado los nuevos retos que voy teniendo. Dicho esto, confieso que soy muy supersticioso. Entonces, hasta que no cumplo un sueño en cuestión, me gusta intentar mantenerlo el máximo tiempo en secreto para que no se me gafe. Mi mujer a veces se enfada conmigo por que no le cuento ciertas cosas ni a ella. Pero te puedo adelantar que tengo más proyectos literarios en construcción y creo que seguirá habiendo una evolución porque me gusta mucho seguir aprendiendo y formándome.

Se estrenó con ‘Memorias de un confinamiento’. Escribir en aquel momento le pareció “terapéutico”. ¿Qué ha sentido haciéndolo en el inicio de la Tercera Guerra Mundial?

Para mí escribir o leer ya de por si es “terapéutico” porque cuando estoy haciendo alguna de las dos cosas, mi mente desconecta del mundo exterior. Mucho más incluso que cuando hago deporte. Al hilo de tu pregunta, curiosamente me estoy leyendo estos días un libro sobre la segunda guerra mundial. Y solo espero, deseo y confío en que no lleguemos a una Tercera Guerra Mundial. Cometer los mismos errores del pasado sería un atraso muy grande de la humanidad. Ojalá que en medida de lo posible pudiera reinar la paz en cada rincón del planeta.

¿Qué nuevas conclusiones ha extraído de la pandemia?

Desde luego que muchos aprendizajes. Ahora parece que ya pasó todo hace mucho tiempo pero en realidad hace tan solo un año la cosa estaba todavía muy fea. Por situaciones familiares y personales, siempre le he dado mucho valor a la salud mental y a la física. La pandemia ha dejado muchas secuelas en la sociedad. Este hecho me ha corroborado una vez más que tenemos que cuidarnos no solo físicamente, sino también emocionalmente.