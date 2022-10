El beso de la pantera, París Texas y Tess son solo algunas de las películas más logradas de la actriz Nastassja Kinski, quien será homenajeada en la gala inaugural del Evolution Mallorca International Film Festival, que se celebrará del 26 de octubre al 1 de noviembre.

La actriz alemana, de 61 años, que ha trabajado a lo largo de su carrera en más de sesenta películas, algunas con directores tan aplaudidos como Wim Wenders, Roman Polanski (con el que mantuvo una relación sentimental y con el que rodó Tess, interpretación por la cual obtuvo el Globo de Oro a la mejor actriz revelación), Francis Ford Coppola o David Lynch, recibirá en Palma el Premio de Cine de Mallorca, uno de los galardones nuevos del Evolution, según ha anunciado el presidente de la Fundació Mallorca Turisme, Andreu Serra, durante la presentación de este certamen.

El programa de esta edición, la undécima, es extenso y diverso: presenta un total de 127 títulos procedentes de 24 países, de los cuales 89 son estrenos nacionales, 17 europeos y 21 mundiales. Este es el resultado de una selección de entre 1.500 inscripciones.

La fundadora y directora del EMIFF, Sandra Lipski, ha desvelado en el Hotel Portixol (sede oficial) las películas en competición, una selección que refleja la clara misión de «unir culturas, unir personas» que el festival ha seguido desde su nacimiento en 2012.

La mayoría de los premios se anunciarán en la gala de clausura, pero algunos ya son conocidos. Siguiendo el propósito de utilizar la plataforma del festival para realzar el papel de la mujer en la industria cinematográfica, el Evolution distinguirá a la cineasta danesa Lone Scherfig y la actriz española Laia Costa con los premios Evolution Vision y Evolution New Talent, respectivamente. Además, se ha creado el nuevo premio Evolution Cinematographer ICON. El primero en recibirlo será el director de fotografía Ed Lachman, ASC (American Society of Cinematographers).

Una novedad destacada es la creación de un nuevo Cinematography Focus, orientado a los expertos en imagen y directores de fotografía. «Nos preguntábamos cómo podíamos avanzar y hacer algo diferente y caímos en la importancia de la cinematografía, ya que una película no se puede hacer sin una cámara», explicó Lipski. Este apartado incluye proyecciones especiales y paneles profesionales con grandes expertos del sector.

Este año siete de los diez largometrajes internacionales de ficción son óperas primas y por este motivo se ha diferenciado una nueva sección, Largometraje Debut. En ella encontramos Take The Night, de Seth McTigu, Sweet Disaster, de Laura Lehmus, El Que Sabem, de Jordi Núñez, In Her Name, de Sarah Carter, Labyrinth, de Xue MA, Charly, de Alisa Kolosova y Magdalena, de Filip Gieldon. Forman un conjunto de historias, culturas y realidades muy distintas a través de miradas muy particulares. Otros largometrajes seleccionados que no son debut son Call Jane, dirigida por Phyllis Nagy, La emperatriz rebelde de Marie Kreutzer y There’s Always Hope de Tim Lewiston.

La película —ya anunciada previamente— elegida para la gala de inauguración del 26 de octubre en el Teatre Principal de Palma es El Triángulo de la Tristeza, de Ruben Östlund.