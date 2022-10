Sílvia Pérez Cruz, Premio Nacional, pide que se cuide a "todos los artistas, desde los más jóvenes hasta los de 80 años"

La noticia le pilló, este lunes, en plena grabación de su nuevo álbum y se la dio el propio ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta. “Me dijeron que tenía una llamada urgente. ¡Pensé que sería una mala noticia! Se ha puesto el ministro, me ha felicitado y me dicho que se alegraba mucho de que yo recibiera este premio. Ha sido una sorpresa total y absoluta”, explica emocionada y feliz Sílvia Pérez Cruz, a quien va a parar este año este alto galardón, el Nacional de Músicas Actuales, por su “inquebrantable compromiso con la belleza” y “la calidad creativa e interpretativa de su carrera”.

Ese acento puesto en la belleza la ha invitado a pensar y a recordar de dónde sale su motivación artística, retrocediendo hasta la escuela de arte que regentaba su madre, Gloria Cruz. “Nos enseñaba a ordenar un poco la belleza y la poesía que nos rodea, como un refugio, y su expresión más frágil”, reflexiona. “Últimamente pienso que para mí el arte es libertad, y que a mí me sale reivindicar la belleza de la imperfección o de la vulnerabilidad; la forma más humana del arte, porque me hace sentir viva, e intento que la gente que me escuche se sienta viva también y se emocione. A veces, la imperfección que nos define nos acerca a quien te escucha”.

“Superada” por la distinción

Un premio es una recompensa “que no te esperas”, añade la cantante y compositora, nacida en Palafrugell hace 39 años. “Piensas: ‘qué bien, que haya gente alrededor en la que pueda resonar todo esto que hago’”. Este en concreto, instaurado en 2009 (y que han recibido figuras como Serrat, Kiko Veneno, Luz Casal, Martirio o Christina Rosenvinge) viene de las más altas esferas institucionales. “Es nuevo para mí y me supera un poco, pero me emociona y lo recibo con agradecimiento, consciente de que somos muchos haciendo música y dedicándonos a esto”.

Ahí, Sílvia Pérez Cruz aprovecha para lanzar un deseo que tiene que ver con la revalorización del creador de largo recorrido más allá de las modas y las puntas de popularidad. “Me gustaría que se cuidasen todas las etapas de los artistas, desde los más jóvenes hasta los que tienen 80 años. Porque nos perdemos mucha riqueza, belleza y cultura por el hecho de vivir solo pendientes de la novedad”, explica, días después de compartir escenario en la Mercè con el reputado (y septuagenario) Pepe Habichuela. “Yo me muevo con todas las generaciones, porque eso me apasiona, y siento que no vivimos en un país donde eso se cuide. Ver por dónde ha ido pasando un artista es apasionante, y nos lo perdemos. Me gustaría que se tuviese en cuenta”.

Álbum en camino

En el momento de recibir la llamada del ministro Iceta, estaba en el estudio, lista para registrar un tema, ‘Tots els finals del món’, con el sustento de dos instrumentos barrocos, viola y cello. “La grabé feliz y es la versión que quedará para el disco”. Se trata de una pieza compuesta por ella, como todas las del nuevo álbum, e inspirada en Jordi Savall (que compuso la banda sonora del filme francés ‘Tous les matins du monde’, en 1991). Para oír el trabajo, que lleva un año elaborando, habrá que esperar hasta principios de marzo de 2023, anuncia. “La pieza es la única con esa instrumentación. Pero para hablar del disco todavía no estoy preparada”, se disculpa Sílvia Pérez Cruz, que las próximas semanas saldrá de gira por Argentina, Uruguay, México, Cuba y Brasil, tras cinco años sin cruzar el océano. Solo adelanta que el álbum “será todo un viaje”.