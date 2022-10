Carmina Burana de Carl Orff: Oh Fortuna

Auditòrium de Palma

Orquestra Simfònica de Balears. Coral UIB. Blauets de LLuc. Solistas vocales. Dir: Pablo Mielgo.

«Oh Fortuna,/como la Luna,/en variación constante,/siempre creces o decreces».

Con estos versos, escritos y pronunciados en latín medieval, empieza esa obra maestra de la música del siglo XX («Uno de los grandes éxitos de la música» según Amadeu Corbera) que es Carmina Burana, de Carl Orff. Y es que realmente somos afortunados los melómanos mallorquines, ya que podemos escuchar en directo esa y otras obras maestras de la música sinfónico-coral de todos los tiempos. Escuchar esa gran cantata en vivo y de esa forma es un privilegio, pues la versión que ofrecieron nuestra Simfònica, la Coral UIB, los Blauets de Lluc y tres solistas vocales fue antológica.

El numeroso público, que llenaba la Sala Magna del Paseo Marítimo de Palma, aplaudió unánimemente puesto en pie, como pocas veces lo ha hecho en un concierto de música clásica. Y es que la interpretación merecía esto y más, pues en ningún momento bajó de la excelencia.

El coro, con un centenar de voces muy preparadas, con una dicción perfecta y una musicalidad exquisita, fue el gran protagonista de la sesión, pues sin una masa coral de esas características, eficiente y numerosa, es muy fácil abandonarse al grito más que al canto. Cosa que no pasó en ningún momento. Enhorabuena a la Coral UIB, con Joan Company al frente, para quien la velada tuvo una triple emotividad, primero la musical al cantar por primera vez esa enorme partitura, luego la de volver al Auditorium tres años después y, por último, la de la añoranza, pues justo ese día se cumplía un año del adiós definitivo a su padre. Añadamos que Leopold Hager, presente en la sesión y que próximamente dirigirá la Coral y la Orquestra en la Gran Misa de Mozart, comentó a la salida del concierto: «He quedado muy sorprendido, una coral excelente. Enhorabuena».

Y siguiendo con la parte coral, debemos añadir la participación de los Blauets de Lluc, que dirige Ricard Terrades, otro de los grandes de la dirección coral en Mallorca. Terrades supo hacer que esas voces blancas y en momentos puntuales añadieran ese color único que dan las voces jóvenes. Para él y para sus niños, también enhorabuena.

Los tres solistas cumplieron con el encargo. Si bien el grueso de la partitura lo llevan las masas corales, para los momentos solistas hacen falta tres intérpretes capaces de transmitir esos toques de heterodoxia que la partitura esconde. No todos los grandes de la ópera pueden cantar bien ese repertorio, pues exige cambiar la voz, cantar en falsete, distorsionar las palabras, de apartar el academicismo, en definitiva; si no se tienen esos recursos, las intervenciones solistas en Carmina Burana suenan encorsetadas. En el concierto que comentamos, la soprano Amparo Navarro, el barítono Günter Haumer y el tenor Joaquín Asiáin (este con una sola pero crucial aportación), cumplieron notablemente con sus roles. Especialmente emotiva la canción In Trutina que canta la soprano poco antes del final, una de las arias más bellas de toda la literatura musical del siglo XX, muy efectista y teatral el tema Olim lacus colueram que exige al tenor tesituras propias del contratenor y contundente el barítono en Ego sum abbas.

Los parabienes deben seguir para la orquesta y su director, Pablo Mielgo, quien entendió y supo transmitir a la perfección los elementos que Orff sugiere. En ningún momento la formación instrumental, aumentada con percusionistas y teclistas, pecó de excesiva, siempre estuvo al servicio de las voces, a las que nunca superó en volumen. También para ellos felicitaciones.