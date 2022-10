Giorgia Meloni: «Mi sto divertendo da morire»

Llegesc que, diumenge passat, tot d’una que començà a prendre força que els resultats de les eleccions italianes es decantaven cap als Fratelli d’Itàlia, la senyora Giorgia Meloni, la principal dirigent del partit d’ultradreta, va dir sense avergonyir-se ni que els colors li envermellissin la cara: «Mi sto divertendo da moriré!» Què vol dir això? No és difícil d’entendre. A continuació, la senyora Meloni sortí per la televisió alhora que se sostenia dos melons, un en cada mà, que figurava que es despenjaven del bust. Eren dos melons rodonencs dels que en diem eriçons, de color groc com els cabells de la senyora Meloni.

Exhibí els melons somrient. Ara sabem que, alhora, deia: «Mi sto divertendo da moriré!» Vull dir: «Em divertesc tant que sóc a punt de morir-me de riure». No he conegut ningú mai que s’hagi mort de tant de riure, però això no vol dir que sigui impossible, sobretot en un país com Itàlia, tan donat al sarcasme, a la burla grotesca, a les passions oníriques.

Avui sabem la força alliberadora del riure, la capacitat transgressora que estimula el riure. Els savis antics ja ho sabien, això. Sòcrates, Plató, Descartes són els punts de partida de la lluita contra la por, contra els tentacles de la por per mitjà de la rialla. Només es pot vèncer l’espant que provoquen les veritats totalitàries i hermètiques per mitjà d’aquest instrument alliberador i fascinant: la capacitat de riure. Umberto Eco, d’aquesta capacitat de trencar la intolerància per mitjà del riure, en deia «guerrilla semiològica·. La guerrilla contra el totalitarisme per mitjà de la rialla destructora i fresca. Vet ací la força del poder alliberador del riure. Vet ací la força que genera la discòrdia contra els poders absoluts, contra les veritats inamovibles. Record haver llegit en algun lloc que els éssers humans es distribueixen en dos blocs: aquells que tenen la veritat absoluta i el cor ple de certeses i aquells altres que, lluny de la certesa inamovible, dubten. M’agrada la gent que dubta, aquells que posen la incertesa al centre de la reflexió.

Els antropòlegs fa molt de temps que saben que en la gran majoria de pobles riure és un signe de vitalitat, d’alegria, de convivència compartida, de festa. I nosaltres som això, justament: una combinació d’experiències a vegades dramàtiques, d’altres burlesques, un seguit d’informacions, de lectures, de converses, de somnis. Cada vida és una enciclopèdia, un inventari d’objectes, un conjunt d’elements diversos que es mesclen i es reorganitzen contínuament. També som el resultat de totes les vegades que hem estat capaços de riure’ns de les bestieses que la senyora Meloni defensa amb des-vergonya. Les defensa i s’hi diverteix cínicament «a morire».

També hem après dels antropòlegs que riure és un llenguatge que s’aprèn en la cultura i és en la cultura que cal situar el marc de la seva gènesi. La cultura presenta una sèrie de models que codifiquen les representacions humorístiques de la realitat i és en contacte amb aquestes representacions que l’home educa la seva capacitat de riure. Podríem preguntar-nos quins han estat els models als quals s’aferra la senyora Meloni fins arribar a divertir-se com una boja.

«El somni de la raó engendra monstres», va deixar escrit Francisco de Goya. Potser, la senyora Meloni engendrava aquests monstres alhora que deia: «Mi sto divertendo da morire». Es divertia tant que quasi l’aplega la mort. Però el seu riure no era alliberador, ni transgressor, ni una «guerrilla semiològica», segons en deia Umberto Eco. El somni de la raó –victoriosa, triomfant, ufana- posava al descobert els seus propis monstres. Es divertia «a moriré». I del seu divertiment «a morire» en sorgien els cadàvers de les seves idees, de les seves conviccions putrefactes.