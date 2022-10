En estos tiempos en los que masculinidades dañadas intentan hacerse oír a gritos, Rigoberta Bandini compuso desde el amor y la libertad uno de los grandes himnos feministas de la música española. Ese espíritu emana ahora de todo su disco de debut, ya en la calle, como altavoz de mujeres fuertes aunque ahí fuera algunos ladren.

«Lo importante y mi victoria es hacer y decir lo que me da la gana sin miedo a que me vayan a tachar de algo. Hagas lo que hagas habrá detractores, especialmente cuando los proyectos cogen una dimensión, por eso cuando compongo solo pienso en dar forma a lo que me sale de dentro», cuenta. «Y además, ni existe la canción para contentar a todo el mundo ni la quiero hacer», remacha.

Paula Ribó (Barcelona, 1990), esto es, Rigoberta Bandini, publicó ayer La emperatriz, un esperado álbum autoeditado que recoge estos dos años con temas que progresivamente incrementaron su fama, como las festivas Too Many Drugs e In Spain We Called It Soledad o las empoderadoras Perra y Ay Mamá, con la que a punto estuvo de ir a Eurovisión.

Hace un año grabar un disco no estaba en sus planes. «¿Por qué lo necesito? ¡Si yo solo quiero hacer canciones!», solía decirse ante las insistencias externas... Hasta que sintió esa necesidad y pensó que, con tantos temas ya publicados, la mayoría «muy catárticos», necesitaba otros nuevos que «redondearan» la imagen que proyectaba con su faceta «más calmada e introspectiva».

«Más pequeñas y autobiográficas», es el papel que cumplen La emperatriz, dedicado a su abuela, la romántica Tú y yo o Que vivir sea un jardín y Canciones de amor a ti, ambas con su hijo como protagonista.