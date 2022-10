Els Pets, el grupo compuesto por Lluís Gavaldà (cantante, guitarrista y compositor), Joan Reig (batería) y Falin Cáceres (bajo), actúa el próximo martes en Porto Cristo, en la Plaça del Sol i la Lluna —con un aforo de 2.000 personas—, como cierre de la campaña És per lluir-la. Polseres literàries impulsada por el ayuntamiento de Manacor. Gavaldà (Constantí, Tarragona, 1963), que continúa viviendo en Londres, donde se instaló hace unos años, siempre ha confesado que «en Mallorca nos sentimos en casa, no como en casa, sino en casa», subraya. Melómano empedernido, el músico catalán, un enamorado de los Beatles, Joni Mitchell y Claude Debussy, ha aceptado jugar con Diario de Mallorca y escoger cinco canciones que han marcado su existencia.

1 La de la infancia

«Tiene que ver con un fenómeno que se ha perdido: las canciones melódicas italianas que nos llegaban. Por algún motivo, esa conexión italo-catalana ya no existe, y cuando yo era pequeño recuerdo emocionarme muchísimo con Lucio Battisti, Riccardo Cocciante y sobre todo con Claudio Baglioni, que era mi preferido. Tiene un disco conceptual, titulado Solo (1977), en el que todas las canciones hablan de la soledad, desde diferentes puntos de vista, desde la mujer que vende castañas y no coloca ni una hasta el astronauta que está solo en el espacio. La canción que le da título es un compendio de lo que es la música melódica italiana, que es una mezcla muy curiosa entre la canción melódica y el rock, con un crescendo que me volvía loco y me ponía la piel de gallina. Cuando nadie me veía me ponía yo el Baglioni y lo petaba».

2 La primera de Els Pets

«La primera canción que creo que suena a Els Pets tal y como los entendemos ahora fue una que hice cuando estaba en Estados Unidos viviendo. Añoraba mucho mi casa y puse un disco de Graham Parker. El tema You Can’t Be Too Strong me dio como una idea que desarrollé y mostré a mis compañeros del grupo. La canción era diferente a las demás, más lenta, y al tocarla me dijeron que era chula pero que no era nada Els Pets. «No sé si la tendríamos que hacer», me comentaron. Finalmente decidimos que sí, y se trata de Vespre, una canción mínimamente digna de nuestro repertorio.

3 La canción mallorquina

«Podría escoger alguna de Sexy Sadie o de La Granja, como Magia en tus ojos, pero tengo que ir hacia los Antònia Font. Els Pets y Antònia Font coincidimos en Blau DiscMedi y cuando iba a la discográfica aprovechaba para arañar discos de gratis, porque era la época en la que los discos valían pasta y uno tenía que buscarse la vida. Agarré A Rússia y flipé. Quedé maravillado. Había una canción que es como una miniatura, pequeña, no muy conocida: Aquesta pluja. Tiene una frase que me encanta: Tothom té defectes, jo encara t’enyor».

4 La que nunca falta en un concierto de Els Pets

«Muy fácil de elegir: Bon dia. Yo había hecho una canción llamada Bona nit y pensé que si hacía una que se titulara Bon dia quedaría muy bien hacer un disco que empezara con Bon dia y acabara con Bona nit. Pensaba y pensaba, pero no me venía esa canción, hasta que un día, después de un ensayo con el grupo, cogí el autobús de Constantí a Tarragona y se me apareció entera, de punta a punta. Lo complicado fue recordarla hasta que llegaba a casa, porque en aquel tiempo no había móviles. El llegar a casa fue horrible, porque en Tarragona todo el mundo me conoce y me para, y tuve que hacer una ruta de atajos buscando calles raras para no encontrarme con nadie y evitar que se marchara la canción de la cabeza. Solo llegar la grabé con un aparatito de aquellos pequeños».

5 La última composición

«Cuando acabo un disco yo cierro la carpeta porque estoy saturado, los discos me dejan muy agotado. Ahora mismo estoy trabajando en el nuevo single, que será Atracament a la Caixa (incluido en el álbum 1963). Es una canción que habla de una problemática que hemos tenido este verano, y es que por culpa de este tema hemos recibido presiones, malas caras y boicots por parte de gente poderosa que parece no tiene mucha cintura y no puede permitir que un grupo haga una canción de este tipo aunque sea simpática y divertida. Tocamos en Cap Roig y nos trataron como si fuéramos delincuentes prácticamente».