El producto, la tradición culinaria de Mallorca y varios cocineros de la isla han participado esta semana en el congreso internacional XXIV San Sebastián Gastronomika que reunió a algunos de los mejores cocineros del mundo, con el patrocinio del Consell de Mallorca.

El Kursaal ha sido la sede de este encuentro en el que participan el producto y la tradición culinaria de Mallorca, con un programa completo de degustación a cargo de chefs de la Asociación de cocineros de Baleares (ASCAIB) como José Cortés (presidente de la entidad), Cati Pons, Miquel Gelabert, Matias Provvidenti y Ricardo Rossi.

Participan también como colaboradores Ametlla+ de Mallorca, IGP Ametlla de Mallorca, 3 Caires, Destil·leries Jordi Perelló, Flor de Sal, DO Binissalem Mallorca, Vi de la Terra, DO Oli Mallorca, Consell Regulador IGP Ensaïmada de Mallorca, Agromallorca, DO Protegida Oliva de Mallorca, Pa d’Aquí forn i tradició, Quely y el Consell Regulador IGP Sobrassada de Mallorca.