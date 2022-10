La ganadora del premio Nobel de Literatura 2022, Annie Ernaux, fue la primera mujer galardonada con el Premio Formentor en 2019 por una obra literaria que desvela sin pudor la condición femenina y por un discurso en torno a la legitimidad de la literatura, un ejercicio de subversión para desenmascarar las jerarquías, sociales, masculinas y culturales.

El jurado del Premio (compuesto por Antonio Colinas, Víctor G. Pin, Elide Pittarello, Marta Rebón y el presidente del jurado, Basilio Baltasar) destacó su "elaborada reflexión autobiográfica" que posee "un estilo entrecortado y áspero y se pone al servicio de una conmovedora y terrible franqueza". "Annie Ernaux desvela sin pudor la condición femenina, comparte con el lector la intimidad de la vergüenza y refleja con un estilo despojado la desordenada fragmentación de la vivencia contemporánea", añade el acta del jurado.

La escritora francesa confesó durante la ceremonia de entrega que sintió "incredulidad" cuando se le anunció que había ganado el Formentor: "Me sentí dividida entre el orgullo y un sentimiento de ilegitimidad (...) Que el premio a lo largo del tiempo haya recompensado a pocas escritoras me situaba en una posición ambigua, la de lamentar la desigualdad anterior con respecto a las mujeres, a la vez que me sentía secretamente valorada como excepción".

Annie Ernaux nació en 1940 en la localidad de Lillebonne en Normandía. Pasó su infancia y juventud en la localidad de Yvetot hasta marcharse a Rouen para cursar estudios universitarios de literatura. Ha dedicado su vida a la enseñanza como profesora de letras modernas.

Es autora de una obra esencialmente autobiográfica e intimista, con títulos como El lugar, La mujer helada, La vergüenza, No he salido de mi noche, El acontecimiento, Memoria de chica y El uso de la foto. Entre los numerosos galardones recibidos destaca el Premio de la Lengua Francesa otorgado en 2008 al conjunto de su obra. Annie Ernaux es una de las escritoras más reconocidas del panorama literario francés y europeo.